4 kadının yaşadığı eve yüzde 100 zam yapan ev sahibini akıllandıran ceza!

İstanbul Bahçelievler'de biri özel okulda öğretmen, diğerleri üniversite öğrencisi dört kadın, geçtiğimiz yıl Haziran ayında 4 bin liraya daire kiraladı. Ev sahibi Bilgin Yılmaz, kirayı 9 bin 750 liraya çıkardı. Kadınlar, yüzde 100'den fazla zammı kabul etmedi. Bunun üzerine 4 kişi, evin pansiyon olarak kullanıldığı şikayetiyle gece yarısı apar topar evden çıkarıldı. Kadınların mahkeme yoluna başvurması üzerine yürütmeyi durdurma kararına varıldı. Kadınlar yeniden evine kavuşmayı başardı. Davayı açan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Melisa Kızoğlu, "Karakolda bize 'İfadenizi verin mühür takılacak' denildi. Eve döndüğümüzde birkaç parça eşyayla dışarı atılmak zorunda kaldık" dedi. Maddi-manevi tazminat davası açacaklarını açıkladı.
XHAKA DEĞİL GERÇEK
Premier Lig'de sarı kart görmesi için 160 milyon sterlinlik canlı bahis açılan oyuncunun Granit Xhaka olduğu ortaya çıktı. İngiltere Premier Lig'de bahis skandalı yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda oynanan bir karşılaşmada Arsenal'de bir oyuncu, sarı kartla cezalandırıldı. O sarı kart için 10 dakikada 160 milyon sterlinlik canlı bahis oynandığı belirlendi. İngiltere Futbol Federasyonu (FA), hem oyuncu hem de Arsenal için soruşturma başlattı. Oyuncunun yıldız futbolcu Granit Xhaka olduğu ortaya çıktı.
'PİDE'NE RIFKI!
Artvin'de Rıfkı isimli kedi, her acıktığı zaman iki ayağı üzerine kalkıp patilerini birleştirerek pideciden yiyecek istiyor. Kendisini çeken vatandaş tarafından videoya alınan sevimli kedi, sosyal medyanın ilgi odağı oldu. O hareketi görenler telefonlarına sarılıyor. İş yeri sahibi Erol Atasert, "Yavru iken sucuk alıp yedirirdim, bir süre kapıdan ayrılmadı. Biz de 'Rıfkı' ismini taktık, meğer dişiymiş fark edemedik, ismini bir daha değiştirmedik'' dedi.