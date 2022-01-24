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    4 kadının yaşadığı eve yüzde 100 zam yapan ev sahibini akıllandıran ceza!

    Bilgin Yılmaz, 4 kadının oturduğu evin kirasını 4 binden 9 bin 750 liraya çıkararak yüzde 100’den fazla zam yaptı. Kadınlar kabul etmeyince de pansiyon olarak kullanıldığını söyleyip evi mühürletti. Ancak kadınlar, davayı kazanarak evlerine geri döndü. İşte sizler için derlediğimiz TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Yüzde 100 zafer

    İstanbul Bahçelievler'de biri özel okulda öğretmen, diğerleri üniversite öğrencisi dört kadın, geçtiğimiz yıl Haziran ayında 4 bin liraya daire kiraladı. Ev sahibi Bilgin Yılmaz, kirayı 9 bin 750 liraya çıkardı. Kadınlar, yüzde 100'den fazla zammı kabul etmedi. Bunun üzerine 4 kişi, evin pansiyon olarak kullanıldığı şikayetiyle gece yarısı apar topar evden çıkarıldı. Kadınların mahkeme yoluna başvurması üzerine yürütmeyi durdurma kararına varıldı. Kadınlar yeniden evine kavuşmayı başardı. Davayı açan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Melisa Kızoğlu, "Karakolda bize 'İfadenizi verin mühür takılacak' denildi. Eve döndüğümüzde birkaç parça eşyayla dışarı atılmak zorunda kaldık" dedi. Maddi-manevi tazminat davası açacaklarını açıkladı.



    XHAKA DEĞİL GERÇEK
    Premier Lig'de sarı kart görmesi için 160 milyon sterlinlik canlı bahis açılan oyuncunun Granit Xhaka olduğu ortaya çıktı. İngiltere Premier Lig'de bahis skandalı yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda oynanan bir karşılaşmada Arsenal'de bir oyuncu, sarı kartla cezalandırıldı. O sarı kart için 10 dakikada 160 milyon sterlinlik canlı bahis oynandığı belirlendi. İngiltere Futbol Federasyonu (FA), hem oyuncu hem de Arsenal için soruşturma başlattı. Oyuncunun yıldız futbolcu Granit Xhaka olduğu ortaya çıktı.



    'PİDE'NE RIFKI!
    Artvin'de Rıfkı isimli kedi, her acıktığı zaman iki ayağı üzerine kalkıp patilerini birleştirerek pideciden yiyecek istiyor. Kendisini çeken vatandaş tarafından videoya alınan sevimli kedi, sosyal medyanın ilgi odağı oldu. O hareketi görenler telefonlarına sarılıyor. İş yeri sahibi Erol Atasert, "Yavru iken sucuk alıp yedirirdim, bir süre kapıdan ayrılmadı. Biz de 'Rıfkı' ismini taktık, meğer dişiymiş fark edemedik, ismini bir daha değiştirmedik'' dedi.



        ÇÖZÜLEMEYEN TEK SON!
        İçişleri Bakanlığı, polis sorumluluk bölgesinde 2021'de işlenen 1468 cinayetten 1467'sinin aydınlatıldığını açıkladı. Çözülemeyen tek vakanın Denizli'de yaşandığı belirtildi. Evine girdiği sırada tabancayla vurularak öldürülen doğal gaz tesisatçısı Burak Durna'nın (27) faillerinin bulunamadığı bildirildi.



        KÖTÜ GÖRÜNTÜ
        Konya'da Turan Akar (40) ve sevgilisinin uyuşturucu partisi, görenlere "pes" dedirtti. Uyuşturucunun etkisinde olan kadın şarkı söyleyip dans ederken poz verdi. Kadının garip hareketlerini 5-6 yaşlarındaki bir erkek çocuğunun izlemesi ve telefonla oynaması dikkat çekti. Akar'ın sevgilisine, 'Benim hapım nerede?' diye sorması kayıtları girdi. Çocuğun önünde yapılan uyuşturucu partisi büyük tepki çekti.



        ÇANTA FARELERİ
        İstanbul Beyoğlu'nda alışveriş yapan Endonezya uyruklu turist N.W.F.L adlı kadının içinde 20 bin dolar para ve cep telefonu bulunan çantasını iki çocuk takibe alındı. Polis, 14 yaşında oldukları tespit edilen H.K. ve B.T.'yi yakaladı. Çocukları suça teşvik eden Ferah K. da gözaltına alındı.



            ACIYA GEBE
            Neriman Kösem, 8 aylık hamileyken COVİD-19'a yakalandı. Kurtarılamadı. Ondan geriye, İpek adını verdiği kızı kaldı. Katil virüs COVİD-19, en çok hamilelerin sağlığını tehdit etti. Acı haber bu kez Rize'den geldi. Evli ve bir çocuk annesi Neriman Kösem (27), 8 aylık hamileydi. Bir ay önce Coronavirüs'e yakalandığını öğrendi. Durumu ağırlaşınca hastaneye yatırıldı, bebeğinin sezaryenle alınmasına karar verildi. 16 gündür yoğun bakımda tedavi gören Kösem, 21 Ocak'ta hayatını kaybetti. Genç annenin cenazesi, dün toprağa verildi. İpek ismini vereceği kızı ise taburcu edildi.



            YENİ AŞI YOLDA
            Pandemiyle ilgili bir açıklama da Pfizer CEO'su Albert Bourla'dan geldi. Bir İsrail kanalına röportaj veren Bourla, tüm COVİD-19 varyantlarını kapsayan bir aşı için çalıştıklarını söyledi. "Virüs yok edilmeyecek. Önümüzdeki yıllarda da bizimle kalacak. Yılda bir kez aşı yaptırmamız gerekecek" dedi.



            PROF. DR. UNUTMAZ'DAN İLAÇ MÜJDESİ
            Bilim insanları, COVİD-19'u bitirmek için laboratuvara girdi. Jackson Laboratuvarı Enstitüsü Baş Araştırmacısı Prof. Dr. Derya Unutmaz da onlardan biriydi. Türk bilim adamı katil virüse karşı ilaç geliştirdiklerini müjdeledi.



                CANIM ABLAM
                Batman'da yaşayan 15 yaşındaki Fatma Güneş, 13 ay önce rahatsızlandı. Lösemi hastası olduğu anlaşıldı. İyileşmesi için ilik nakli olması şarttı. Tedavi için 6 ay önce İzmir'e giden Fatma'ya ablası Hatice Güneş'ten ilik nakli yapıldı. Hastalığı nedeniyle 1 yıldır okula gidemeyen genç kız, "Sağlığıma kavuşup okuluma gitmek istiyorum. Arkadaşlarımla olmak onlarla gezip eğlenmek istiyorum" ifadesini kullandı.



                HANZO İÇİN ADALET
                Eskişehir'de yaşayan hukuk öğrencisi Elif Nur Kaytancılar, 4 yıl önce kapısınn önünde bulduğu Anadolu Çoban Köpeği'ni sahiplendi. Ancak Hanzo ismini verdiği köpeği, geçtiğimiz günlerde vahşice katledildi! Köpeği için hukuk mücadelesi başlatan genç kız, komşusu Ethem Yiğrit'ten şüphelendiklerini söyledi.



                BABA BAK BEN GELDİM
                Şırnak'ta 27 Eylül 2016'da PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tolga Özdinç, geride 17 günlük evli olduğu hamile eşini bıraktı. Funda Özdinç, 9 ay sonra kızı Elif Ennur'u kucağına aldı. 5 yaşına giren Elif Ennur, ilk karnesini hiç görmediği babasının Adana Kabasakal Mezarlığı'ndaki kabrine götürüp mezar taşına acı acı baktı. Bu anlar mezar başındaki yakınlarını duygulandırdı. Ennur, "Herkes babasına sarılıyor, ben ise babamı resimlerinden tanıyorum" diyerek herkesi ağlattı.



                    YOLUN SONU
                    Fransız deniz tutkunu Jean-Jacques Savin, Atlantik Okyanusu'nu özel yapılmış kanosuyla kürek çekerek geçmek için 1 Ocak'ta Portekiz'den yola çıktı. Seyir halindeyken 75'inci doğum gününü kutladı. Ancak Savin'in ekibi, önceki gün acı haberi paylaştı. Savin'in Kuzey Atlantik Okyanusu'nda ters dönmüş kanonun içinde cesedinin bulunduğunu açıkladı. Yapılan paylaşımda, "Ne yazık ki okyanus bu sefer, denizi ve denizde seyahati çok seven dostumuzdan daha güçlüydü" ifadelerini kullanıldı.



                    DEPREMDE DOĞDU DEPREMDEN ÖLDÜ
                    Elazığ'da yaşayan Meriç Dişli, 21 Şubat 2007'de Sivrice'deki 5,9'luk deprem sırasında erken doğan oğlu Miraç'ı, 24 Ocak 2020'de yine Sivrice'de 6,8'lik depremde 6,5 aylık hamile olan eşi Pınar ile birlikte kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Bugün depremin ardından 2 yıl geçmesine rağmen, hala büyük üzüntü içinde olan Dişli, "Hayallerimiz vardı. Deprem hayallerimizi, çocuklarımızı, mutluluğumuzu, sağlığımızı aldı. Geride hep acı kaldı" diye ağlıyor.



                    SARKISYAN İSTİFA ETTİ
                    Ermenistan'da Başbakan Paşinyan ile yaşadığı gerilimler ve sürekli muhalefetle dirsek temasında bulunan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, istifa ettiğini duyurdu. Sarkisyan, ülkesinde çeşitli siyasi sorunlar olduğunu ve bunlarla mücadele edebilmek için gerekli araçlara sahip olmadığını belirtti.



                        400 BİN DEVRETTİ
                        5+1 bilen çıkmayınca 400 bin lira devretti. 5 bilenler 3 bin 500'er, 4+1 bilenler 408'er, 4 bilenler 38'er, 3+1 bilenler 20'şer, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 8'er lira, 1+1 ve 0+1 bilenler 3'er lira alacak.



                        1 MİLYON DEVRETTİ
                        6 bilen çıkmayınca 1 milyon 96 bin lira devretti. 5 bilenler 46 bin 423'er lira, 4 bilenler 557'şer lira, 3 bilenler 28'er lira 2 bilenler ise 3'er lira alacak.



                        ÇOK 'SEVİM'Dİ
                        Aksaray'da Sevim Keleş (38), 157 kiloya yükseldi. Spor ve diyetle 2 yılda 95 kilo verdi. Şunu önerdi: Mide ameliyatı olup kolay yolu seçmeyin. Sağlıklı beslenmeyi ve hareketi tercih edin...



                            HİRAR OLSUN
                            İstanbul'da Şennur Şahin'in kızı Hira (10), Serebral Palsili'ydi. Evladı için mücadele verdi. Bu sırada eşi terk etti. Ailesi de kapıyı gösterdi. Ancak kendisi ve kızı hiçbir zaman pes etmedi. Fizik tedaviye başlayan Hira, ayağa dikildi. Herkese azmin zaferini gösterdi. (Dilan KAYA)

                            15 YILLIK DİŞ AĞRISI
                            Erzincan'da Faik Akın, kaza geçirdi. Yanağına metal parça girdi. Gerçeği 15 yıl sonra dişçiye gidince öğrendi.

                            ÖRDEĞİN GAZABI
                            Balıkesir İvrindi'de arkadaşlarıyla avlanan Şemsettin Günhan, ördek vurdu. Almak için girdiği gölette boğuldu.

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                            Memura-emekliye zam farkı
                            Haberler Yaşam 4 kadının yaşadığı eve yüzde 100 zam yapan ev sahibini akıllandıran ceza!
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