4 kadının yaşadığı eve yüzde 100 zam yapan ev sahibini akıllandıran ceza!





XHAKA DEĞİL GERÇEK

Premier Lig'de sarı kart görmesi için 160 milyon sterlinlik canlı bahis açılan oyuncunun Granit Xhaka olduğu ortaya çıktı. İngiltere Premier Lig'de bahis skandalı yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda oynanan bir karşılaşmada Arsenal'de bir oyuncu, sarı kartla cezalandırıldı. O sarı kart için 10 dakikada 160 milyon sterlinlik canlı bahis oynandığı belirlendi. İngiltere Futbol Federasyonu (FA), hem oyuncu hem de Arsenal için soruşturma başlattı. Oyuncunun yıldız futbolcu Granit Xhaka olduğu ortaya çıktı.