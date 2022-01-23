Yoğun kar yağışı sebebiyle TEM Otoyolu Düzce-Bolu geçişinde 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu





8 SAATTİR BU YOL KAPALI, MAĞDURUZ

Yolcu Uğur Şahin ise, "Otobüsle Trabzon'a doğru seyahat ediyoruz. Bolu Tüneli'ne ortalama 18 kilometre yolumuz var. Yaklaşık 8 saattir buradayız Kaynaşlıdayız. Yerde 10 santimetre kar kalınlığı var ve 8 saattir bu yol kapalı, biz de mağduruz burada yapacak bir şey yok bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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