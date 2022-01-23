Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 24.01.2022 05:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.01.2022 05:23
    ABONE OL

    Yoğun kar yağışı sebebiyle TEM Otoyolu Düzce-Bolu geçişinde 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

    Şiddetli kar yağışı TEM Otoyolu Düzce-Bolu geçişini felç etti. 17 kilometrelik araç kuyruklarının oluştuğu bölgede, çoğu vatandaş kontak kapatarak istirahata çekildi.

    İHA
    Düzce-Bolu geçişinde 17 kilometrelik araç kuyruğu

    Etkisini gösteren kar yağışı sonrasında TEM Otoyolu Düzce-Bolu geçişinde yaşanan yoğun tipi sebebiyle yaklaşık 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Gece saatlerinde çoğu sürücü kontak kapatırken, bölgede yolu açmak için çalışmalar sürüyor.



    Etkisini gösteren ve sabah saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı sebebiyle yol sabahtan bu yana çok kez trafiğe kapatıldı. Kısa süren müdahalelerin ardından TEM otoyolu trafiğe açıldı. Akşam saatlerinde Düzce-Bolu arasında yaşanan yoğun tipi sebebiyle yol tekrar trafiğe kapatıldı. İstanbul, Kocaeli ve Ankara'dan TEM otoyoluna girişlere izin verilmiyor. TEM Otoyolu Düzce geçişi Kaynaşlı mevkiinde başlayan trafikte çoğu sürücü kontak kapatarak istirahata çekildi. Bolu Tüneli'nden başlayan araç kuyruğu yaklaşık 17 kilometreyi buldu.

    Uzun saatler trafikte bekleyen vatandaşların da çoğu çareyi uyumakta buldu. Ekipler ise ulaşımın tekrardan açılması için tüm mücadelelerini sürdürüyor.



    3 SAATTİR BURADA BEKLİYORUZ
    İstanbul'dan yola çıkan Murat Görücü, "İstanbul'dan çıktım akşamüstü, buraya kadar geldim ve Bolu Dağı'na yaklaşık 20 kilometrelik bir mesafe kaldı, 3 saattir burada bekliyoruz. Allah yardım etsin zor, aniden bastırdı bu kar ve inşallah açılır da gideriz. En az 3-4 saat daha bekleyecek gibiyiz" dedi.



        BOLU TÜNELİ'NE YAKLAŞIK 17 KİLOMETRE VAR
        Kamyon şoförü Ömer Memiş, "Ankara-İstanbul arasında taşımacılık işi yapıyorum. Akşam 21.00'dan beri bekliyoruz, gece saat 03.00. Yaklaşık 17 kilometre var, bundan sonrası nasıl olacak bilmiyorum ama inşallah sonumuz hayrolur" diye konuştu.



        AKŞAM 19.00'DA OTOBÜSE BİNDİK GECE SAAT 3 OLDU
        Trabzon'a gitmek için Sakarya'dan otobüse binerek yola çıkan Murat Gümüş isimli yolcu, "Trabzon'da arkadaşlarımız var, ziyarete gidiyoruz. Akşam 19.00'da bindik otobüse ve 20.30'da buraya girdik, o saatte yollar kapandı. Normal şartlarda 12-13 saatte gitmemiz lazım. 7'de bindik gece saat 3 oldu. Herhalde 25 saatte gideceğiz" şeklinde konuştu.



        8 SAATTİR BU YOL KAPALI, MAĞDURUZ
        Yolcu Uğur Şahin ise, "Otobüsle Trabzon'a doğru seyahat ediyoruz. Bolu Tüneli'ne ortalama 18 kilometre yolumuz var. Yaklaşık 8 saattir buradayız Kaynaşlıdayız. Yerde 10 santimetre kar kalınlığı var ve 8 saattir bu yol kapalı, biz de mağduruz burada yapacak bir şey yok bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        DW ve firari Can Dündar’dan skandal!
        Haberler Yaşam Yoğun kar yağışı sebebiyle TEM Otoyolu Düzce-Bolu geçişinde 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
            SON DAKİKA