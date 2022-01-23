Yoğun kar yağışı sebebiyle TEM Otoyolu Düzce-Bolu geçişinde 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Etkisini gösteren kar yağışı sonrasında TEM Otoyolu Düzce-Bolu geçişinde yaşanan yoğun tipi sebebiyle yaklaşık 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Gece saatlerinde çoğu sürücü kontak kapatırken, bölgede yolu açmak için çalışmalar sürüyor.
Etkisini gösteren ve sabah saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı sebebiyle yol sabahtan bu yana çok kez trafiğe kapatıldı. Kısa süren müdahalelerin ardından TEM otoyolu trafiğe açıldı. Akşam saatlerinde Düzce-Bolu arasında yaşanan yoğun tipi sebebiyle yol tekrar trafiğe kapatıldı. İstanbul, Kocaeli ve Ankara'dan TEM otoyoluna girişlere izin verilmiyor. TEM Otoyolu Düzce geçişi Kaynaşlı mevkiinde başlayan trafikte çoğu sürücü kontak kapatarak istirahata çekildi. Bolu Tüneli'nden başlayan araç kuyruğu yaklaşık 17 kilometreyi buldu.
Uzun saatler trafikte bekleyen vatandaşların da çoğu çareyi uyumakta buldu. Ekipler ise ulaşımın tekrardan açılması için tüm mücadelelerini sürdürüyor.
3 SAATTİR BURADA BEKLİYORUZ
İstanbul'dan yola çıkan Murat Görücü, "İstanbul'dan çıktım akşamüstü, buraya kadar geldim ve Bolu Dağı'na yaklaşık 20 kilometrelik bir mesafe kaldı, 3 saattir burada bekliyoruz. Allah yardım etsin zor, aniden bastırdı bu kar ve inşallah açılır da gideriz. En az 3-4 saat daha bekleyecek gibiyiz" dedi.