Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 24.01.2022 18:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.01.2022 18:51
    ABONE OL

    Başakşehir'de caniler, hamile hemşireyi darp etmişlerdi! Skandal olayda flaş gelişme

    İstanbul Başakşehir'de 24 yaşındaki hamile hemişere, cani ruhlu kişiler tarafından darp edilmişti. Skandal olayın bir vatandaş tarafından kaydedilmesiyle birlikte güvenlik güçleri harekete geçmiş ve baba Hüseyin Koçyiğit ve oğlu Rıdvan Koçyiğit "Basit yaralama" suçundan tutuklanmıştı. Olaya ilişkin savcılıkça hazırlanan iddianame 2'si tutuklu 4 şüpheli hakkında 9 aydan 5 yıl 3 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

    Hemşirenin darp edilmesi olayında yeni gelişme

    Başakşehir'deki bir devlet hastanesinde 24 yaşındaki hamile hemşire Gülhan D.'nin darp edilmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianame 2'si tutuklu 4 şüpheli hakkında 9 aydan 5 yıl 3 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası talep edildi. Hamile hemşireye saldırı anları cep telefonu kamerası ile kaydedilmişti.

    NE OLMUŞTU?
    Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi'nde pazartesi günü, hamile hemşire Gülhan D. hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Saldıranlardan Rıdvan Koçyiğit, koşarak hemşire Gülhan D.'nin yüzüne uçan tekme attı. Saldırganlar tekmeden sonra yere yığılan Gülhan D.'ye saldırmaya devam ettiler.

    Saldırı anları o sırada hastanede olan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gülhan D.'nin şikayetçi olduğu 4 saldırgandan baba Hüseyin Koçyiğit ve oğlu Rıdvan Koçyiğit "Basit yaralama" suçundan tutuklandı. Olaya ilişkin soruşturma Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlandı.

        Hazırlanan iddianamede, 16 Ocak günü hemşire Gülhan D.'nin kan alma merkezinde görev yaptığı ve hasta Gülcan A.'nın kan alma işlemini bitirip başka bir hastanın kan alma işlemine geçtiği belirtildi. Hasta Gülcan A.'nın hemşireye "Ben kalkabilir miyim?" dediği hemşirenin de "Kendinizi iyi hissediyorsanız kalkabilirsiniz" demesi üzerine hasta Gülcan A.'nın "Aman siz kaldırmayın sakın" dediği anlatıldı.

        Şikayetçi hemşirenin işlerini bitirmesi halinde yardımcı olacağını söylediği, hasta Gülcan A.'nın da hemşireyi beklemeden koridora çıktığı ve baygınlık geçirdiği, olaya müdahale eden doktor ve hemşirelerin hastayı tekrar kan alma odasına getirdikleri belirtildi. O sırada hasta yakınlarından Aycan Koçyiğit'in, şikayetçi hemşireye "Bana ismini ver seni işinden edeceğim, sana göstereceğim" dediği, şüpheli Hüseyin Koçyiğit'in ise "Sen terbiyesizsin kes sesini git" dediği anlatıldı.

        DİZİYLE HEMŞİREYE VURDU
        Şikayetçi hemşirenin hasta yakınlarına karşılık vermediği, Nurcan Koçyiğit'in elindeki poşetleri hızlıca yere atıp müştekiye yaklaşarak "Ne oldu, ne yapacaksın?" dediği ve tahrik etmeye çalıştığı anlatıldı. Şüpheli Nurcan Koçyiğit'in hemşirenin başından tuttuğu, saçını çekip sağa sola savurduğu ve başörtüsünü açtığı, hemşirenin saldırıdan kurtulmaya çalıştığı sırada şüpheli Rıdvan'ın 4-5 metre uzaktan hızlıca gelerek dizini hemşirenin yüzüne vurduğu ve hemşirenin bu hamleyle yere düştüğü anlatıldı.

            YER DÜŞMESİNE RAĞMEN SALDIRMAYA DEVAM ETTİLER
            Sonrasında bütün şüphelilerin hemşire Gülhan D.'ye saldırdıkları, ellerindeki eşyaları fırlattıkları ve şüpheli Nurcan'ın hemşirenin karnına tekme attığı, çevredekilerin "Yapmayın kadın hamile" telkinlerine rağmen şüphelilerin eylemlerine devam ettiği kaydedildi. Çevredekilerin olayı ayırdıkları, şüpheli Nurcan'ın kapıdan çıkarken "Doymadın mı hadi gel biraz daha dövelim" dediği iddianamede yer aldı. Hemşire Gülhan D.'nin kendisini odaya kilitleyerek saldırıdan kurtulduğu belirtilen iddianamede Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapora göre hemşirenin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir şekilde yaralandığı vurgulandı.

            9 AYDAN 5 YIL 3 AYA KADAR HAPİS
            Şüphelilerin suçlamaları reddettikleri anlatılan iddianamede, tutuklu şüpheli Hüseyin Koçyiğit'in "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" ve "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçlarından, tutuklu şüpheli Rıdvan Koçyiğit ile tutuksuz şüpheliler Nurcan Koçyiğit ve Aycan Koçyiğit'in ise "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" ve "Tehdit" suçlarından ayrı ayrı 9 aydan 5 yıl 3 aya kadar değişen oranlarda hapisleri talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheliler Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İstanbul kara teslim! Uyarı üstüne uyarı
            Haberler Yaşam Başakşehir'de caniler, hamile hemşireyi darp etmişlerdi! Skandal olayda flaş gelişme
                SON DAKİKA