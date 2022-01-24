Başakşehir'de caniler, hamile hemşireyi darp etmişlerdi! Skandal olayda flaş gelişme

9 AYDAN 5 YIL 3 AYA KADAR HAPİS

Şüphelilerin suçlamaları reddettikleri anlatılan iddianamede, tutuklu şüpheli Hüseyin Koçyiğit'in "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" ve "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçlarından, tutuklu şüpheli Rıdvan Koçyiğit ile tutuksuz şüpheliler Nurcan Koçyiğit ve Aycan Koçyiğit'in ise "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" ve "Tehdit" suçlarından ayrı ayrı 9 aydan 5 yıl 3 aya kadar değişen oranlarda hapisleri talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheliler Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.