Başakşehir'de caniler, hamile hemşireyi darp etmişlerdi! Skandal olayda flaş gelişme

Başakşehir'deki bir devlet hastanesinde 24 yaşındaki hamile hemşire Gülhan D.'nin darp edilmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianame 2'si tutuklu 4 şüpheli hakkında 9 aydan 5 yıl 3 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası talep edildi. Hamile hemşireye saldırı anları cep telefonu kamerası ile kaydedilmişti.
NE OLMUŞTU?
Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi'nde pazartesi günü, hamile hemşire Gülhan D. hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Saldıranlardan Rıdvan Koçyiğit, koşarak hemşire Gülhan D.'nin yüzüne uçan tekme attı. Saldırganlar tekmeden sonra yere yığılan Gülhan D.'ye saldırmaya devam ettiler.
Saldırı anları o sırada hastanede olan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gülhan D.'nin şikayetçi olduğu 4 saldırgandan baba Hüseyin Koçyiğit ve oğlu Rıdvan Koçyiğit "Basit yaralama" suçundan tutuklandı. Olaya ilişkin soruşturma Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlandı.