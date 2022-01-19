Türkiye ayağa kalkmıştı! İşte hamile hemşireye saldırı anlarının görüntüsü!
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde hamile hemşire Gülhan D.'ye geçtiğimiz pazartesi günü hasta yakınları saldırmış, Türkiye ayağa kalkmıştı. Hamile hemşireye saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı.
Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi'nde hamile olan 24 yaşındaki Hemşire Gülhan D., pazartesi günü 4 hasta yakını tarafından feci şekilde dövüldü. Saldıranlardan Rıdvan Koçyiğit, koşarak hemşire Gülhan D.'nin yüzüne uçan tekme attı. Saldırganlar tekmeden sonra yere yığılan Gülhan D.'ye saldırmaya devam ettiler. Saldırı anları o sırada hastanede olan bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Şikayetçi olan Gülhan D., ifadesinde "Odada bulunanlar 'Yapmayın, kadın hamile' demelerine rağmen saldırılarına devam ettiler" dedi.
Gülhan D.'nin şikayetçi olduğu 4 saldırgandan baba Hüseyin Koçyiğit ve oğlu Rıdvan Koçyiğit "basit yaralama" suçundan dün tutuklandı.
YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATMIŞTI
Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak çalıştığını belirten Gülhan D., 16 Ocak günü kan alma biriminde görevli olarak çalıştığını, saat 22.00 sıralarında kan aldığını söyledi. Gülcan A. isimli hastanın kan alma işleminin bitmesinin ardından başka bir hastaya trombosit alma işlemi yaptığını öne süren Gülhan D., ifadesinde "Gülcan A. kan alımından dolayı ani baş dönmesi yaşamasın diye kendini iyi hissedene kadar koltukta oturtuyorduk. Bu kişi bana 'Ben kalkabilir miyim?' dedi. Ben de 'Kendinizi iyi hissediyorsanız kalkabilirsiniz' dedim. Bana, 'Aman siz kaldırmayın sakın' dedi. Ben de diğer hastanın işlemlerine devam ettiğimden, 'Şu an sizinle ilgilenemiyorum, biraz beklerseniz yardımcı olacağım' dedim" diye konuştu.
Gülcan A.'ın koridora çıktığını, koridordan 'Kimse ilgilenmiyor' şeklinde bağrışma sesleri duyduğunu fakat başka bir hastayla ilgilendiğinden koridora çıkamadığını dile getiren Gülhan D., baygınlık geçiren Gülcan A.'nın hasta yakınları ve orada bulunan doktorlar ile hemşireler tarafından yeniden kan alma odasına getirildiğini kaydetti.
'KENDİMDEN UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTIM ANCAK ŞAHISTAN KURTULAMADIM'
Hastanın tansiyonuna bakılırken hasta yakınlarından Aycan K.'nin kendisine "Bana ismini ver, seni işinden edeceğim sana göstereceğim" diyerek bağırdığını öne süren şikayetçi Gülhan D., yine hasta yakınlarından Hüseyin K.'nin kendisine küfür ettiğini belirtti.