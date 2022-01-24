İki çocuk annesi kadın 6 gündür aranıyordu! Cansız bedeni barajdan çıkarıldı

Kırıkkale'de evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan iki çocuk annesi Hayriye Ulusoy'un cansız bedeni, JAK ekipleri tarafından barajda bulundu.
EVİNDEN AYRILDI SONRA DA HABER GELMEDİ
Kırıkkale'de 18 Ocak 2022 gününde salı günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan iki çocuk annesi Hayriye Ulusoy (35) için yürütülen arama çalışmalarından kötü haber geldi.
Arama çalışmaları, Ulusoy'un montu ve otomobilinin bulunduğu Karaahmetli köyü Kapulukaya Barajı çevresinde yoğunlaşmıştı.