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    • Yaşam
    • 24.01.2022 17:53
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    • 24.01.2022 17:58
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    İki çocuk annesi kadın 6 gündür aranıyordu! Cansız bedeni barajdan çıkarıldı

    Kırıkkale'de 2 çocuk annesi annesi kadından evinden ayrıldığı günden beri haber alınamıyordu. Emniyet güçlerinin yürüttüğü yoğun arama çalışmaları sonucunda 35 yaşındaki kadının cesedi barajdan çıkarıldı.

    6 gündür aranan kadının cesedi barajdan çıktı

    Kırıkkale'de evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan iki çocuk annesi Hayriye Ulusoy'un cansız bedeni, JAK ekipleri tarafından barajda bulundu.

    EVİNDEN AYRILDI SONRA DA HABER GELMEDİ
    Kırıkkale'de 18 Ocak 2022 gününde salı günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan iki çocuk annesi Hayriye Ulusoy (35) için yürütülen arama çalışmalarından kötü haber geldi.

    Arama çalışmaları, Ulusoy'un montu ve otomobilinin bulunduğu Karaahmetli köyü Kapulukaya Barajı çevresinde yoğunlaşmıştı.

        Kadavra köpeklerinin de katıldığı, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ve Kırıkkale Belediyesi Sualtı Kurtarma Timi tarafından yapılan aramalar, tüm yurdu etkisi altına alan karlı havaya rağmen durdurulmadı.

        ÖNCE MONTU SONRA CESEDİ BULUNDU
        Dalgıçlar tarafından suyun içerisinde yapılan arama faaliyetlerinde Ulusoy'un cansız bedeni, montunun bulunduğu alandan 400 metre uzaklıkta bulundu.

        Ceset torbasına konularak bot ile karaya çıkartıldı.

            Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından bölgede inceleme yapıldı. Hayriye Ulusoy'un cansız bedeni, cenaze aracıyla otopsisi yapılması üzerine hastane morguna kaldırıldı. Yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.
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            Haberler Yaşam İki çocuk annesi kadın 6 gündür aranıyordu! Cansız bedeni barajdan çıkarıldı
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