İki çocuk annesi kadın 6 gündür aranıyordu! Cansız bedeni barajdan çıkarıldı

Kadavra köpeklerinin de katıldığı, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ve Kırıkkale Belediyesi Sualtı Kurtarma Timi tarafından yapılan aramalar, tüm yurdu etkisi altına alan karlı havaya rağmen durdurulmadı.