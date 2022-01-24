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    • Yaşam
    • 24.01.2022 14:30
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    • 24.01.2022 14:30
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    2 gram esrar 2 gram met! Yer: Konya! Çocuklarının yanında uyuşturucu kullandılar

    Konya'da skandal görüntüler! Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde "küçük çocuğun önünde uyuşturucu kullanılması"na ilişkin yayımlanan görüntüler üzerine 4 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda T.A'nın evinde 2 gram metamfetamin ve 2 gram esrar ele geçirildi.

    2 gram esrar 2 gram met! Yer: Konya!

    İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, küçük bir çocuğun önünde uyuşturucu kullanılmasına ilişkin görüntülerin ulusal haber sitelerinde yer almasının ardından çalışma başlattı.

    Görüntülerin yaklaşık bir yıl önce çekildiğini tespit eden ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Görüntülerdeki T.A, Ü.C. ile olay anında yanlarında olduğu anlaşılan H.D, K.D. ve görüntülerde bulunan 4 yaşındaki çocuğun annesi S.E'nin ikametine operasyon düzenlendi.

    Operasyonda T.A, Ü.C, K.D. ve S.E. gözaltına alındı.

    Yapılan aramalarda T.A'nın evinde 2 gram metamfetamin ve 2 gram esrar ele geçirildi.

        Görüntülerde yer alan 4 yaşındaki E.E. ile 7 yaşındaki kardeşi S.E. devlet korumasına alındı.

        Şüphelilerden Ü.C, K.D. ve S.E'ye "uyuşturucu madde kullanma" suçundan işlem yapıldı, T.A. "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
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