2 gram esrar 2 gram met! Yer: Konya! Çocuklarının yanında uyuşturucu kullandılar

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, küçük bir çocuğun önünde uyuşturucu kullanılmasına ilişkin görüntülerin ulusal haber sitelerinde yer almasının ardından çalışma başlattı.
Görüntülerin yaklaşık bir yıl önce çekildiğini tespit eden ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Görüntülerdeki T.A, Ü.C. ile olay anında yanlarında olduğu anlaşılan H.D, K.D. ve görüntülerde bulunan 4 yaşındaki çocuğun annesi S.E'nin ikametine operasyon düzenlendi.
Operasyonda T.A, Ü.C, K.D. ve S.E. gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda T.A'nın evinde 2 gram metamfetamin ve 2 gram esrar ele geçirildi.