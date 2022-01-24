2 gram esrar 2 gram met! Yer: Konya! Çocuklarının yanında uyuşturucu kullandılar

Görüntülerin yaklaşık bir yıl önce çekildiğini tespit eden ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Görüntülerdeki T.A, Ü.C. ile olay anında yanlarında olduğu anlaşılan H.D, K.D. ve görüntülerde bulunan 4 yaşındaki çocuğun annesi S.E'nin ikametine operasyon düzenlendi.