Boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında vahşice katledildi! 5 yıl önce çiftin çocukları eltisi tarafından kuyuya atılarak öldürüldü

ÇİFTİN ESKİ ELTİSİ OĞULLARINI ÖLDÜRMÜŞTÜ

2016 yılında Kayseri'nin Tomarza ilçesinde oturan çiftin o dönem 7 yaşında olan kızları Eylül ile 10 yaşında olan oğlu Mehmet Ali, amcalarının eski eşi Rükiye Tülay tarafından öldüresiye dövülüp, iki ayrı çuvala konulduktan sonra 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna atılmıştı.