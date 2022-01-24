İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu! Çocuğa cinsel istismar, yağma, kasten yaralama ve uyuşturucu ticareti...

Eve düzenlenen baskında S.C., isimli şüphelinin, kaçtığı belirlenirken, yapılan aramalarda; yapılan aramalarda, 2 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 75 adet fişek, 39 adet namlu, 15 adet sürgü, 3 adet boş şarjör, 43 adet kurusıkı tabanca fişeği, silah imalatında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şüphelinin aracına yapılan baskın kameraya yansıdı.