Türkiye'de çözülemeyen tek cinayet! 2021 yılında Denizli'de tesisatçı cinayeti aydınlatılamadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet asayiş birimlerinin titiz çalışması sonucu geçen yıl polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 'kasten öldürme' olaylarının neredeyse tamamının çözüldüğü, 1468 cinayetten 1467'sinin aydınlatıldığı belirtildi.
Çözülemeyen tek vakanın Denizli'de yaşandığı bildirildi.
TESİSATÇIYI EŞİ BULDU
Olay, 21 Ocak 2021'de akşam saatlerinde Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Doğal gaz tesisatçısı Burak Durna, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine gireceği sırada yan binadaki boş daireden tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı.