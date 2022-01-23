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    • Yaşam
    • 24.01.2022 10:37
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    • 24.01.2022 10:37
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    PTT kargo takip 2022 ekranı! PTT kargo barkod no ile sorgulama nasıl yapılır? PTT kargo alıp verenler için gönderi sorgulama…

    PTT kargo barkod no ile sorgulama nasıl yapılır? PTT kargo takip 2022 ekranı! PTT kargo alıp verenler için gönderi sorgulama araştırmaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden binlerce kişi Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) kargo akıbetini öğrenmek istiyor, gönderdikleri kargonun nerede olduğunu almak istedikleri gönderinin ne zaman geleceğini bu sorgulama işlemi ile bulabiliyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    PTT kargo takip 2022 ekranı!

    PTT kargo barkod no ile sorgulama nasıl yapılır? Türkiye genelinde yoğun kar yağışının başlamasıyla birlikte kargo bekleyenler ya da verdikleri kargonun nerede olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar online olarak bu işlemi nasıl yapacaklarını merak ediyor. Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilerken şubeye gidemeyen binlerce kişi PTT kargo takip 2022 ekranına nasıl ulaşacağını araştırmaya başladı. PTT kargo alıp verenler için merak konusu olan tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    PTT GÖNDERİ TAKiP SORGULAMA SORGULAMA İSİMLE NASIL YAPILIR?

    PTT kargo ile gönderilen veya alıcısı olduğunuz kargoların ulaşım bilgileri veya ne zaman teslim edileceğini kargonuzu sorgulayarak öğrenebilirsiniz. Bu sayede kargonuz yola çıktıysa hangi şubede olduğu veya hangi aşamada olduğu, kargonun alıcısına teslim edilip edilmediği öğrenilmiş olur.

    PTT kargoların sorgulanması için birkaç alternatif bulunur. Bunlardan biri e-devlet sistemi ile yapılan sorgulamalardır. Bunun için e-devlet sistemine giriş yapılması gerekir. Buradan tüm kargoların. tebligat, yurt içi ve yurt dışı mektup gibi tüm gönderilerin kayıtlarına ulaşabilirsiniz.

    Bunun dışında PTT kargo isim ile sorgulama yöntemi ile öğrenmeniz de mümkündür. Bunun için müşteri hizmetlerinden canlı destek alınmalıdır. Müşteri hizmetlilerinin sizden isteyeceği kargo takip numarasını bilmiyorsanız isim ve soy isim ile öğrenmeniz de mümkündür.

    PTT KARGO SORGULAMA EKRANI

        TAKİP NUMARASI İLE PTT KARGO SORGULAMA

        Takip numarası ile internet üzerinden kargolarınızın durumları hakkında bilgi almanız mümkündür. PTT'nin kendi web sitesinden kısa sürede ve ücretsiz bir şekilde kargolarınız hakkında bilgi alabilirsiniz.

        Bunun için PTT'nin kargo sorgulama ekranına giriş yapılmaktadır. Açılacak olan ekranda boş kutucuğa barkod numarası girilerek sorgula kutucuğuna tıklanmalıdır. Eğer sorgulama işlemlerinizde birden fazla gönderinin takibi gerçekleştirilecek ise ekranda boş kutucuğa her bir satıra bir adet barkod numarası gelecek biçimde numaralar yazılmalıdır.

        Kullanıcılar tek bir seferde 5 adet barkod numarası girerek sorgulatma hakları bulunmaktadır. Ayrıca barkod numaraları toplamda 13 hanelidir. Girilen kodların 13 hane olarak doğru bir şekilde girildiğinden emin olunması gerekir.
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        Haberler Yaşam PTT kargo takip 2022 ekranı! PTT kargo barkod no ile sorgulama nasıl yapılır? PTT kargo alıp verenler için gönderi sorgulama…
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