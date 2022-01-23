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    • Yaşam
    • 23.01.2022 18:37
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    • 23.01.2022 18:37
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    Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara 'kar' ayarı: Yüzde 15 oranında azaltma yapılacak

    Son dakika haberleri... İstanbul'da etkili olan kar yağışı hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların 24.01.2022 tarihinde yüzde 15 oranında azaltılacağı bildirildi.

    Sabiha Gökçen’de uçuşlara kar ayarı

    İstanbul'da dün geceden itibaren etkisi artıran kar yağışı hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.

    Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

    Açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 24.01.2022 tarihinde yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

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