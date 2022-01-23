Kan donduran itiraf! İntihar ettiği sanılan lise öğrencisi Esmanur Çakmak annesi boğarak öldürmüş

Kan donduran gerçek ortaya çıktı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde, ailesinin kendisini iple asarak yaşamına son verdiğini belirttiği lise öğrencisi Esmanur Çakmak'ı annesi Hamide Çakmak'ın boğarak öldürdüğü ortaya çıktı.
İNTİHAR İHBARI YAPILDI
Olay, dün akşam saatlerinde Bostancık Mahallesi 1580'inci sokaktaki evde meydana geldi.
Hamide Çakmak, 112 acil servisi arayarak kızı Esmanur'un kendini iple asarak intihar ettiği ihbarında bulundu.
İhbar üzerine eve giden sağlık ve polis ekipleri, yerde bulunan Esmanur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Çelişkili ifadelerde bulunan anne Hamide Çakmak ile daha sonra eve gelen baba Y.Ç. gözaltına alındı.