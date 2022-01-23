Iğdır'da savaş gibi bir kavga yaşandı. 5 kişinin yaralandığı bıçaklı, taşlı, sopalı ve sandalyelerin kullanıldığı kavga kameralara yansıdı.

Olay, geçen çarşamba günü Iğdır merkez Emek Mahallesi Fatih Caddesi Halfeli durağı önünde meydana geldi. Aralarında alacak meselesinden husumet olduğu öne sürülen iki grup caddede karşı karşıya gelince tartışmaya başladı.

BIÇAK SOPA VE SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı, sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kahve sandalyelerini alıp birbirlerine vuran taraflar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.