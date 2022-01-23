Ordu'da eve alkollü gelen Metin Yılmaz eşini silahla vurarak öldürdü! İfadesi ise şaşkınlık verdi

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Esenli Mahallesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Metin Yılmaz ile eşi Aysel Yılmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Yılmaz, tabancayla eşi Aysel Yılmaz'ı başından vurdu, ardından da sağlık ekiplerine haber verdi. Sonra da kayıplara karıştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aysel Yılmaz, kaldırıldığı Aybastı Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yılmaz polis ifadesinde, "İntihar edecektim, engel oldu öldürdüm" iddiasında bulundu.
POĞAÇA İÇİN ÖLDÜ!
Poğaça almak için Adana'nın Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'ndeki fırına giden Mücahit Toraman (25), husumetlisi Rıfat Özay (26) ile arkadaşları Gökhan Özdemir (40) ve Tarık Baydar ile karşılaştı. Otomobilden inen Özay ile Toraman arasında tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüşünce Özay belindeki tabancayı çıkarıp, Toraman'a ateş etti. Toraman da tabancayla karşılık verince Özay'ın arkadaşı Gökhan Özdemir de silahla ateş açtı. Toraman, başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığıldı, bir süre sonra da hayatını kaybetti. Şüpheliler ise kaçtı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği şüphelilerin saklandıkları adresleri belirledi.