Ordu'da eve alkollü gelen Metin Yılmaz eşini silahla vurarak öldürdü! İfadesi ise şaşkınlık verdi





120.2 MİLYON DEVRETTİ

6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 120 milyon 167 bin 135 lira devretti. 5 bilen 3 kişi 176 bin 190'ar, 4 bilenler bin 785'şer, 3 bilenler 118'er, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.



72 BİN YENİ VAKA

Türkiye'de dün 417 bin 161 Covid- 19 testi yapıldı. 72 bin 856 kişiye tanı konuldu. 184 kişi hayatını kaybetti. 89 bin 926 kişi ise iyileşti.



3 AY KAÇABİLDİ

Elif Turan, oğlu öldürülünce eşiyle arası açıldı. Kayseri'den Balıkesir'e taşındı. Yeni hayata başladı. Fakat Kamil Turan, 3 ay sonra karşısına çıktı. Kurşun yağdırdı. Kurtarılamadı.



ANNE-KIZI TIR BiÇTi

Niğde'de TIR, otomobile arkadan çarptı. F. ve S.A. adlı anne kız ile 6 aile üyesi yaralandı.



BALIKESİR 4.7'YLE SALLANDI

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde dün akşam saat 22.31'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 11.49 km olarak kaydedildi. Şehirde büyük korkuya neden olan deprem, İstanbul ve çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedildi. Afette herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

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