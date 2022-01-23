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    Ordu'da eve alkollü gelen Metin Yılmaz eşini silahla vurarak öldürdü! İfadesi ise şaşkınlık verdi

    Ordu’da alkollü eve gelen Metin Yılmaz, eşi Aysel Yılmaz’ı silahla öldürdü. İfadesi ise şok etti: İntihar edecektim, engel oldu. Öldürdüm. İşte sizler için derlediğimiz 23 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Vurdu uçtu!

    Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Esenli Mahallesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Metin Yılmaz ile eşi Aysel Yılmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Yılmaz, tabancayla eşi Aysel Yılmaz'ı başından vurdu, ardından da sağlık ekiplerine haber verdi. Sonra da kayıplara karıştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aysel Yılmaz, kaldırıldığı Aybastı Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yılmaz polis ifadesinde, "İntihar edecektim, engel oldu öldürdüm" iddiasında bulundu.



    POĞAÇA İÇİN ÖLDÜ!
    Poğaça almak için Adana'nın Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'ndeki fırına giden Mücahit Toraman (25), husumetlisi Rıfat Özay (26) ile arkadaşları Gökhan Özdemir (40) ve Tarık Baydar ile karşılaştı. Otomobilden inen Özay ile Toraman arasında tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüşünce Özay belindeki tabancayı çıkarıp, Toraman'a ateş etti. Toraman da tabancayla karşılık verince Özay'ın arkadaşı Gökhan Özdemir de silahla ateş açtı. Toraman, başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığıldı, bir süre sonra da hayatını kaybetti. Şüpheliler ise kaçtı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği şüphelilerin saklandıkları adresleri belirledi.



    TRAFİKTEN MEN
    İstanbul Şişli'den aldığı Fransız turistleri Taksim'e getiren ve fazla para istediği için kadın turisti zorla araçtan indiren taksicinin aracı trafikten men edildi. Şoför Mesut D.'ye de bin 823 lira idari para cezası uygulandı.



        EŞİNİ REHİN ALDI
        Kayserı'nin Hacılar ilçesinde eşi Murat T. (27) tarafından 2 saat alıkonulan Meliha T., özel harekat polisinin operasyonuyla kurtarıldı. Meliha T. koruma altına alınırken, Murat T. ise gözaltına alındı.



        FACİA TEĞET GEÇTİ
        İETT otobüsleri kazaların merkezi oldu. Bunlara son örnek Sefaköy'den geldi. Saadettin Güvercin'in kullandığı 146 sefer sayılı Boğazköy Mahallesi - Bakırköy hattına ait İETT otobüsünün, Sefaköy durağından yolcu aldıktan kısa bir süre sonra sağ ön lastiği patladı. Bariyerleri kırıp aşan otobüs yeşillik alandaki Atatürk Havalimanı'nın demir korkuluklarına çarptı. Kapıların açılmaması üzerine yolculardan biri çekiçle otobüsün camları kırdı. Yaralı 10 kişi hastaneye kaldırıldı.



        İYİLİK MELEĞİ
        Antalya'da yaşayan İnayet Öztürk Yücetaş (38), köy okullarında okumayı öğrenen 3 bin çocuğa pastalı kutlama yaptı. Onların kitap okumasına teşvik için tek tek doğum günlerinde pasta keserek okumayı teşvik ediyor. İnayet Öztürk Yücetaş 5 yıl önce kurduğu "Kadının Sesi" grubu kısa sürede 20 bin üyeye ulaştı. Üyeleri aracılığı ile binlerce kimsesiz çocuğa yardım eli uzatan Yücetaş, ilçe ilçe dolaşarak yaşlı ve bakıma muhtaç insanları da yalnız bırakmıyor. Sosyal paylaşım sitesinde 20 bin gönüllüsü ile Antalya ve ilçelerinde birçok evin kapısını çalan Yücetaş'a yardım ekibi de destek oluyor. Erdoğan ÖZTÜRK



            'KAR'TPOSTAL
            Beklenen kar kendini gösterdıi! Yurdun dört bİr yanından soğuk hava rekorları geldİ! Van çaldıran dün gece eksi 32 dereceydi!
            Yeni soğuk hava dalgası, Türkiye'de etkisini artırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle, tüm yurt beyaza boyandı. Termometreler bu kez rekoru yazdı! Türkiye'nin en soğuk yeri, dün gece sıfırın altında 32 dereceyle Van Çaldıran'dı. Kentte etkili olan ve 3 gün boyunca aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle yüzlerce yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı bazı yerlerde 1 metreye ulaştı. Mega kent İstanbul'da da kar alarmı vardı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışlar kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.



            Gaziantep İslahiye'de İmen Said (30), 19 Ocak'ta sancılandı. AFAD ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı. Sezaryene alındı. Ancak gebelik zehirlenmesi yaşadığı anlaşıldı. Ambulans helikopterle il merkezine getirilerek tedavi altına alınan genç kadın hayati tehlikeyi atlattı.



            ESRAR ÇÖZÜLDÜ
            Ankara'da Esra Hankulu, 5 Ağustos'ta evinde can verdi. Şüpheliyse Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'dan başkası değildi! Savcılık, Uygun'un müebbet hapsini istedi. Dosyadaki detaylar dikkat çekti:
            Ümitcan Uygun, saat 04.53'te SIM kartını Esra'nın cep telefonuna takmış. Ardından genç kızın ismini rehberinden silmiş.
            Evden çıktıktan sonra 5 kez Hankulu'nu, 2 kez 112'yi aramış. Ardından bu kayıtları silmiş.
            Aleyna Çakır'ın fotoğraflarına bakmış. Ardından 'Ümitcan Uygun son dakika' yazarak hakkındaki haberleri kontrol etmiş.



                KAN DONDURAN DETAY
                Kadın cinayetlerinin sonu gelmedi. Kurban bu kez hemşire Ömür Erez'di. Genç kadın, İstanbul Kartal'da görev yaptığı aile sağlığı merkezinde Rahmi Uygun tarafından katledildi. Cinayet sonrası kaçan ve Bağcılar'da yakalanan katil, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Caninin kaçarken üzeri kan olan montunu çöpe attığı, yolda bir mağazadan yenisini aldığı belirlendi.
                Bulut YAMANDAĞ- Yunus Emre KAVAK



                ÇAKMA 'DEDE'KTİFLER
                Kendilerini istihbaratçı olarak tanıtıp 5 milyon lira vurgun yapan hakim, savcı, bürokrat ve memurlardan oluşan 'Dedeler' çetesi çökertildi.
                Aankara Başsavcılığı, kendilerini "Derin devletin ticari istihbarat ayağı" olarak tanımlayarak "Dedeler" adıyla bir çete kuran oluşuma yönelik soruşturma başlattı. Çete içinde "Büyük Atadede, Atadede, Başdede" gibi unvanlar verilen çete üyeleri takibe alındı. Bazı üyelerin, çeteye girebilmek için 10 bin lira ödeme yaptıkları anlaşıldı. Savcılık emriyle toplam 24 kişi yakalandı. İzmir'de gözaltına alınan Erkan T. Mustafa G., İbrahim Ö. ve Cüneyt G. Ankara'ya getirilip sorgulanmaya başlandı.



                BU REZALETİ GÖLÜN!
                Eski orman binası turizme açıldı. Tesise su getirmek için Salda Gölü sahili kazıldı. Buradaki birçok endemik canlı dikkate alınmadı. Burdur'da Maldivler'e benzetilen, turkuaz suyu ve bembeyaz kumsalı ile tanınan Salda Gölü çevresinde, yine bir rezalet gündeme geldi. Kayadibi'ndeki İl Özel İdare'ye ait misafirhane ve plajın bulunduğu alanda kepçelerle su kuyusu kazılması, büyük tepki çekti. Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı Gazi Osman Şakar, "Kazdıkları yer, göle 50-100 metre ve birinci derecede doğal sit alanına giriyor" dedi. Bu kazı ile orman binasına, Karaoluk pınarının suyunun bir kısmının taşındığını kaydetti.



                    KATİL FINDIK
                    Ordu Ünye'de 2.5 yaşındaki Mehmet Yuşa Karaca, evde oynarken fenalaştı. Ağızına attığı fındığın soluk borusuna kaçtığı anlaşıldı. Minik yavru kurtarılamadı.



                    HAMİDE TANIMAZ
                    ATV'deki'Kim Milyoner Olmak İster?'de yine ilginç anlar yaşandı.
                    "Hangi ülkede eskiden çocuk ticareti yapılırdı" sorusu cevapsız kaldı.
                    Yarışmacı Hamide Tanır, doğru şıkkı görünce şaşırdı: Ama orası Avrupa!



                    120.2 MİLYON DEVRETTİ
                    6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 120 milyon 167 bin 135 lira devretti. 5 bilen 3 kişi 176 bin 190'ar, 4 bilenler bin 785'şer, 3 bilenler 118'er, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.

                    72 BİN YENİ VAKA
                    Türkiye'de dün 417 bin 161 Covid- 19 testi yapıldı. 72 bin 856 kişiye tanı konuldu. 184 kişi hayatını kaybetti. 89 bin 926 kişi ise iyileşti.

                    3 AY KAÇABİLDİ
                    Elif Turan, oğlu öldürülünce eşiyle arası açıldı. Kayseri'den Balıkesir'e taşındı. Yeni hayata başladı. Fakat Kamil Turan, 3 ay sonra karşısına çıktı. Kurşun yağdırdı. Kurtarılamadı.

                    ANNE-KIZI TIR BiÇTi
                    Niğde'de TIR, otomobile arkadan çarptı. F. ve S.A. adlı anne kız ile 6 aile üyesi yaralandı.

                    BALIKESİR 4.7'YLE SALLANDI
                    Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde dün akşam saat 22.31'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 11.49 km olarak kaydedildi. Şehirde büyük korkuya neden olan deprem, İstanbul ve çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedildi. Afette herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

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                    Emekliye yeni maaş
                    Haberler Yaşam Ordu'da eve alkollü gelen Metin Yılmaz eşini silahla vurarak öldürdü! İfadesi ise şaşkınlık verdi
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