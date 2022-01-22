Kastamonu Tosya'da buzlanma zincirleme kazaya neden oldu: 8 araç birbirine girdi 9 yaralı





Kısa süre sonra olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Çorum Osmancık Devlet Hastanesi ve Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Olay yerine intikal eden jandarma ve polis ekipleri emniyet ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı. Zincirleme kaza sebebi ile D100 Karayolu Samsun istikameti trafiğe kapandı. Yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.