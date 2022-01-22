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    • Yaşam
    • 22.01.2022 21:11
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    • 23.01.2022 12:54
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    Arif Sağ sağlık durumu nasıl? Arif Sağ kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi?

    Türk halk müziğinin önemli isimlerinden olan Arif Sağ'ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere usta sanatçı Arif Sağ bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Ünlü sanatçı geçtiğimiz yıllarda da tedavi için Küba'ya da gitmişti. Peki, Arif Sağ sağlık durumu nasıl? Arif Sağ kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi? İşte detaylar...

    Arif Sağ sağlık durumu nasıl?

    Ülkemizin en güçlü Türk halk müziği sanatçıları arasında yer alan Arif Sağ'ın sağlık durumu sevenlerinin sıklıkla merak ettiği konulardan birisi oluyor. Bu nedenle de yapılan açıklamalar merakla takip ediliyor. Peki, Arif Sağ sağlık durumu nasıl? Arif Sağ kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi? İşte detaylar...

    ARİF SAĞ SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Arif Sağ'ın son olarak kanser tedavisi gördüğü bilinmektedir. Son dakika haberleri için takvim.com.tr'yi takipte kalınız.

    TEDAVİ İÇİN KÜBA'YA GİTMİŞTİ

    Arif Sağ 2017 yılında akciğer kanserine yakalanan usta sanatçı, Türkiye'deki tedavisinin ardından doktorunun önerisiyle Küba'ya gitti. Hastalığının nüksetmemesi için Küba'da aşı tedavisi gören Sağ, Türkiye'ye döndükten sonra birçok ilde verdiği konserlerle sevenleriyle tekrar buluştu.

    ARİF SAĞ KİMDİR?

    Arif Sağ 1945 yılında Erzurum'un Aşkale ilçesinde dünyaya geldi. Türk Halk Müziği sanatçısı bağlama virtüözü akademisyen ve eski bir milletvekili olan Arif Sağ'ın müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda başladı.

    1945 yılında Erzurum'un Aşkale ilçesi Dallı köyünde dünyaya geldi. Küçük yaşlarından itibaren saz çalmaya başlayan Arif Sağ, İstanbul'a geldi ve Aksaray Musiki Cemiyeti'nde Nida Tüfekçi'nin öğrencisi oldu. Müzikal altyapısını kısa zamanda oluşturmayı başardı. 1960 ve 70'li yıllar Arif Sağ için müzikte arayış yılları oldu. Arif Sağ, bu dönemin toplumsal hareketlerinin müzikle bağdaşan yanlarından çok, piyasadaki ve resmi kurumlardaki müzik uygulamalarına ağırlık verdi. 60'lı yılların sonunda TRT İstanbul Radyosu'na bağlama sanatçısı olarak başladığı yıllarda piyasadaki faaliyetlerine de devam etti.

        Çeşitli sanatçılara bağlamasıyla eşlik etmesinin yanında, yine bu dönemde bestelerini de pek çok sanatçıya okuttu. Bununla birlikte kendi çalıp okuduğu plakları da vardır. Yapılan müzik bugünkü terminolojiyle bir tür arabesk-fantazi benzeridir. Bestelerinde ise yerel motifleri (yer yer pasajları) çok sık kullandı. Bu da onun halk müziğinden kopamadığı gerçeğinin bir başka göstergesidir.

        1976 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalışamaya başlayan Sağ, bu görevinden 1982 yılında ayrılarak özel çalışmalara ağırlık verdi.

        Birçok ünlü sanatçıya kaset çalışmalarında yardımcı oldu. Bu özelliğinin yanında 10'dan fazla kasette sanatçı olarak da ayrıca yer aldı. Musa Eroğlu ve Muhlis Akarsu ile birlikte başladığı, daha sonra Yavuz Top'un da katılımı ile genişleyen Muhabbet adlı seri albüm çalışmaları 1980 sonrasında Türk halk müziğinin geniş kitlelere yayılmasında önemli katkı sağlamıştır.

        1987 ve 1991 yılları arasında Ankara milletvekilliği yapmıştır ve milletvekillik görevinde bulunan ilk sanatçıdır. 2000 yılında ünlü İspanyol flamenko gitarist Tomatito ile Avrupa'nın 12 şehrinde konser vermiştir.

        Erdal Erzincan ile birlikte iki ciltten oluşan Bağlama Metodu adlı kitabın yazarıdır.

        Albümleri

        Gurbeti Ben mi Yarattım? (1981)
        İnsan Olmaya Geldim (1983)
        Muhabbet 1-5 (Muhlis Akarsu, Musa Eroğlu ve Yavuz Top ile birlikte) (1983-1989)
        Halay (1988)
        Duygular Dönüştü Söze (1989)
        Türküler Yalan Söylemez (1990)
        Biz İnsanlar - Kerbela (1990)
        Resital 1 (Musa Eroğlu ile birlikte) (1990)
        Ben Çaldım Siz Söyleyin (1991)
        Halaylar ve Oyun Havası (1992)
        Direniş (1993)
        Umut (1995)
        Seher Yıldızı (Belkıs Akkale ile birlikte) (1996)
        Concerto for Bağlama (1998)
        Golden Bağlama with The İstanbul State Symphony Orchestra (Erdal Erzincan ve Erol Parlak ile birlikte) (1999)
        Dost Yarası (2002)
        Davullar Çalınırken (2005)
        Anadolu Döktürmeleri (2006)
        Ezo Gelin - Dizi Müziği (2007)
        Şekeroğlan - Saz ile Oyun Havaları (2011)
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