Arif Sağ sağlık durumu nasıl? Arif Sağ kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi?

Albümleri

Gurbeti Ben mi Yarattım? (1981)

İnsan Olmaya Geldim (1983)

Muhabbet 1-5 (Muhlis Akarsu, Musa Eroğlu ve Yavuz Top ile birlikte) (1983-1989)

Halay (1988)

Duygular Dönüştü Söze (1989)

Türküler Yalan Söylemez (1990)

Biz İnsanlar - Kerbela (1990)

Resital 1 (Musa Eroğlu ile birlikte) (1990)

Ben Çaldım Siz Söyleyin (1991)

Halaylar ve Oyun Havası (1992)

Direniş (1993)

Umut (1995)

Seher Yıldızı (Belkıs Akkale ile birlikte) (1996)

Concerto for Bağlama (1998)

Golden Bağlama with The İstanbul State Symphony Orchestra (Erdal Erzincan ve Erol Parlak ile birlikte) (1999)

Dost Yarası (2002)

Davullar Çalınırken (2005)

Anadolu Döktürmeleri (2006)

Ezo Gelin - Dizi Müziği (2007)

Şekeroğlan - Saz ile Oyun Havaları (2011)