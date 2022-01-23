Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Muğla ve Antalya için kar uyarısı





Kar yağışlarının batı kesimlerde 25 Ocak Salı sabah saatlerinde, doğusunda akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kar ve soğuk hava dalgası sebebiyle zirai ve seracılık faaliyetlerinin olumsuz etkilenebileceği, buzlanma, don olayı ve bunlara bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği tahmin ediliyor. Vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.