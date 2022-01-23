Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Muğla ve Antalya için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya'da beklenen yağışların yarın akşam ve gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, 70 ila 100 metre ve üzeri rakımlı yerlerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Yağışların kentin kıyı kesimleri ile batısında hafif kar, doğusunun iç kesimlerinde (İbradı, Akseki ve Gündoğmuş çevreleri ile Manavgat'ın, Serik'in, Alanya'nın ve Gazipaşa'nın yüksekleri) yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Kar yağışlarının 26 Ocak Çarşamba sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
EN SON 1993 YILINDA KAR GÖRÜLDÜ
Kente son olarak 7 Ocak 1993 tarihinde kar yağmış, karın kalınlığı ise 5 santimetreyi bulmuştu.