Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 23.01.2022 20:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.01.2022 20:29
    ABONE OL

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Muğla ve Antalya için kar uyarısı

    Muğla ve Antalya'da yarın akşam itibarıyla orta kuvvette kar yağışı bekleniyor. Kar ve soğuk hava dalgası sebebiyle zirai ve seracılık faaliyetlerinin olumsuz etkilenebileceği, buzlanma, don olayı ve bunlara bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği tahmin ediliyor. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Muğla ve Antalya için kar uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya'da beklenen yağışların yarın akşam ve gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, 70 ila 100 metre ve üzeri rakımlı yerlerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.



    Yağışların kentin kıyı kesimleri ile batısında hafif kar, doğusunun iç kesimlerinde (İbradı, Akseki ve Gündoğmuş çevreleri ile Manavgat'ın, Serik'in, Alanya'nın ve Gazipaşa'nın yüksekleri) yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

    Kar yağışlarının 26 Ocak Çarşamba sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

    EN SON 1993 YILINDA KAR GÖRÜLDÜ
    Kente son olarak 7 Ocak 1993 tarihinde kar yağmış, karın kalınlığı ise 5 santimetreyi bulmuştu.



    KAR SALI GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK
    Muğla'da beklenen yağışların yarın akşam ve gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, 70 ila 100 metre ve üzeri rakımlı yerlerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde hafif kar şeklinde olması bekleniyor.



        Kar yağışlarının batı kesimlerde 25 Ocak Salı sabah saatlerinde, doğusunda akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Kar ve soğuk hava dalgası sebebiyle zirai ve seracılık faaliyetlerinin olumsuz etkilenebileceği, buzlanma, don olayı ve bunlara bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği tahmin ediliyor. Vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İstanbul’da kar hızlandı! Flaş uyarı
        Haberler Yaşam Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Muğla ve Antalya için kar uyarısı
            SON DAKİKA