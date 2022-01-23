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    • Yaşam
    • 23.01.2022 21:34
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    • 23.01.2022 22:03
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    Uyarılar peş peşe geldi! İstanbul-Ankara yolu trafiğe kapatıldı! TEM, D-100 Gerede ve Düzce... İşte kapatılan yollar

    Son dakika haberleri... Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı sonrası birçok yol ulaşıma kapandı. Ankara ve İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası Ankara Valiliği'nden flaş bir uyarı geldi. Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup; yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir" dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ve tipiden dolayı kapandığını duyurdu. İşte yapılan uyarılar ve kapatılan yollar...

    AJANSLAR
    Flaş uyarı: Yola çıkmayın

    Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirleri de vurdu.

    Şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken peş peşe uyarılar geldi. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada vatandaşların İstanbul istikametine doğru yola çıkmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

    "YOLA ÇIKMAYIN"
    Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerede-Düzce arası otoyol ve Devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapandığı için İlimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup; yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir" ifadelerine yer verdi.

    İSTANBUL-ANKARA TEM OTOYOLU TRAFİĞE KAPATILDI
    İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ile D-100 Devlet Yolu, Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine kapatıldı.

    Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kara yollarında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

    Buna göre, İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ile D-100 Devlet Yolu, Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle güvenli trafik akışı sağlanıncaya kadar tüm araç geçişlerine kapatıldı.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ve tipiden dolayı kapandığını duyurdu.

        Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Hemşerilerim, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı kapanmıştır. Yolların açılması için kar ve buz ile mücadele devam etmektedir. Bu nedenle, İstanbul-Ankara istikametine doğru yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmamalıdır" ifadelerine yerdi.

        Karayolları Genel Müdürlüğü ulaşıma kapanan yolları sıraladı:

        BOLU DAĞI GEÇİŞİ KAPATILDI
        -Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi tır trafiğine kapatılmıştır. Devlet Yolu Bolu Dağı Geçişi ise tüm araçlar için trafiğe kapatılmıştır.

        -Konya Seydişehir – Antalya Akseki Yolu (Alacabel Mevkii) ulaşıma kapatılmıştır.

        -Konya'yı Ankara, Aksaray, Akşehir, Ereğli, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk, Karapınar ve Karaman'a bağlayan yollar kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin bulunmamasından dolayı ulaşıma kapatılmıştır.

        -Kayseri-Malatya Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

        -Pınarbaşı-Gürün, Pınarbaşı-Göksun ve Şarkışla-Pınarbaşı Yolları ulaşıma kapatılmıştır. Sivas-Erzincan Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

        -Kangal-Divriği-Arapgir Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

        -Zara-Refahiye Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

        -Kahramanmaraş-Göksun Yolu tır trafiğine kapatılmıştır.

        -Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

        -Akşehir-Isparta Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

        -Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

        -Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan tır trafiğine kapatılmıştır.

        -Antalya-Mersin Yolu Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır. Diyarbakır-Siverek Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

        -Diyarbakır-Bingöl Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Siverek- Adıyaman Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

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