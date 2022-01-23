Uyarılar peş peşe geldi! İstanbul-Ankara yolu trafiğe kapatıldı! TEM, D-100 Gerede ve Düzce... İşte kapatılan yollar

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirleri de vurdu.
Şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken peş peşe uyarılar geldi. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada vatandaşların İstanbul istikametine doğru yola çıkmaması konusunda uyarıda bulunuldu.
"YOLA ÇIKMAYIN"
Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerede-Düzce arası otoyol ve Devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapandığı için İlimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup; yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir" ifadelerine yer verdi.
İSTANBUL-ANKARA TEM OTOYOLU TRAFİĞE KAPATILDI
İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ile D-100 Devlet Yolu, Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine kapatıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kara yollarında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ile D-100 Devlet Yolu, Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle güvenli trafik akışı sağlanıncaya kadar tüm araç geçişlerine kapatıldı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ve tipiden dolayı kapandığını duyurdu.