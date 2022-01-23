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Haberler Güncel SON DAKİKA: TEM ve D-100 ulaşıma kapandı! TEM İstanbul yönünde 30 aracın karıştığı zincirleme kaza

SON DAKİKA: TEM ve D-100 ulaşıma kapandı! TEM İstanbul yönünde 30 aracın karıştığı zincirleme kaza

Son dakika haberleri... Yoğun kar yağışı nedeniyle TEM ve D-100'de aksamalar yaşanıyor. TEM ve D-100 ulaşıma kapandı. TEM Otoyolu Düzce geçişi İstanbul istikametinde Gölyaka gişeler mevkisinde bir tırın kayması sonucu yaşanan zincirleme kazada 30 araç birbirine girdi. TEM İstanbul yönü trafiğe kapandı.

AJANSLAR
23.01.2022 13:45 - Son Güncelleme: 23.01.2022 13:53
SON DAKİKA: TEM ve D-100 ulaşıma kapandı! TEM İstanbul yönünde 30 aracın karıştığı zincirleme kaza

Düzce'de TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkisinde 1 TIR'ın kayması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 30 araç çarpıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: TEM ve D-100 ulaşıma kapandı! TEM İstanbul yönünde 30 aracın karıştığı zincirleme kaza

Kaza, TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkisinde meydana geldi.

SON DAKİKA: TEM ve D-100 ulaşıma kapandı! TEM İstanbul yönünde 30 aracın karıştığı zincirleme kaza

1 TIR'ın kayması sonucu yaşanan zincirleme kazada 30 araç birbirine girdi. İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, bölgeye Karayolları, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

SON DAKİKA: TEM ve D-100 ulaşıma kapandı! TEM İstanbul yönünde 30 aracın karıştığı zincirleme kaza

Ekipler yaralılara müdahale ediyor. Ekipler bir yandan da yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA: TEM ve D-100 ulaşıma kapandı! TEM İstanbul yönünde 30 aracın karıştığı zincirleme kaza
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