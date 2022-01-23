SON DAKİKA: TEM ve D-100 ulaşıma kapandı! TEM İstanbul yönünde 30 aracın karıştığı zincirleme kaza
Son dakika haberleri... Yoğun kar yağışı nedeniyle TEM ve D-100'de aksamalar yaşanıyor. TEM ve D-100 ulaşıma kapandı. TEM Otoyolu Düzce geçişi İstanbul istikametinde Gölyaka gişeler mevkisinde bir tırın kayması sonucu yaşanan zincirleme kazada 30 araç birbirine girdi. TEM İstanbul yönü trafiğe kapandı.
23.01.2022 13:45
- Son Güncelleme: 23.01.2022 13:53
Düzce'de TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkisinde 1 TIR'ın kayması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 30 araç çarpıştı.
1 TIR'ın kayması sonucu yaşanan zincirleme kazada 30 araç birbirine girdi. İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, bölgeye Karayolları, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.