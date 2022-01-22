Kırşehir'de sağlık ekibi hastaya oksijen tüpünü omzunda taşıyarak ulaştırdı

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akçakent ilçesine bağlı Yeşildere köyünde rahatsızlanan 65 yaşındaki astım hastasına ulaşmak için yola çıkan İl Ambulans Servisine bağlı 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri ekibi, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda zorluk yaşadı.

İl Özel İdaresi ekibinin desteğiyle köye ulaşan sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu ambulans evin bulunduğu alana gidemeyince yürüyerek yola devam edildi.