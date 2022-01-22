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    Bereket yağdı Türkiye beyaza boyandı! Ağrı eksi 31 dereceyle rekor kırdı!

    Lapa lapa kar yağdı! Türkiye beyaza boyandı. Ağrı, dün gece eksi 31 dereceyle rekor kırdı. Uzmanlar yeni soğuk hava dalgası için uyardı: Bugünden itibaren başlayacak, etkisini giderek artıracak!

    Buz tuttuk

    Soğuk hava Türkiye'yi etkisi altına aldı. Ülke, beyaza boyandı! Her yerde kar vardı. Bu kez sıcaklık değil soğuk hava rekoru kırıldı! Dün gece en düşük hava sıcaklığı eksi 31 dereceyle Ağrı'daydı. Sıcaklığın Erzurum ile Kars'ta eksi 17, Tunceli ile Ardahan'da eksi 14, Erzincan'da eksi 12 ve Iğdır'da eksi 10 derece olması nedeniyle uzmanlar buzlanmaya karşı uyardı. Meteorolojinin uyardığı yeni soğuk hava dalgası ise dün Edirne'den giriş yaptı. Kar yağışının bugünden itibaren İstanbul ve çevre illerde etkisini artıracağı açıklandı.



    İZLANDA ALARMI
    Mega kent İstanbul'da da kar alarmı vardı! Yetkililer, İzlanda kışı için herkesi uyardı. Vatandaşlarsa soluğu lastikçilerde aldı.

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    Haberler Yaşam Bereket yağdı Türkiye beyaza boyandı! Ağrı eksi 31 dereceyle rekor kırdı!
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