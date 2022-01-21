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    • Yaşam
    • 22.01.2022 00:42
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    • 22.01.2022 00:48
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    Kadıköy'de yardım isteyen çift için yetkililer harekete geçti!

    Sosyal medyada bugün paylaşılan bir videoda yaşlı bir çiftin vatandaşlardan yardım istediği görüntüleri yer aldı. Görüntülerin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İstanbul Valiliği'nden peş peşe açıklamalar geldi. Çelik konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Kar altında yardım isteyen yaşlı çiftimizin bulunması için Valiliğimiz yoğun bir çalışma yürütüyor." ifadelerini kullandı.

    Yardım isteyen çift için yetkililer harekete geçti

    İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkili olurken, sosyal medyada yayılmaya başlayan bir video üzerine yetkililer harekete geçti.

    Kadıköy'de çekildiği belirtilen görüntülerde yaşlı bir çiftin vatandaşlardan yardım istediği görüldü.

    YAŞLI ÇİFTİN BULUNMASI İÇİN VALİLİK DEVREDE
    Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "İstanbul Kadıköy'de sokakta kar altında yardım isteyen yaşlı çiftimizin bulunması için Valiliğimiz yoğun bir çalışma yürütüyor. Hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sokakta kalan vatandaşlarımızı lütfen 155 Polis İmdat Hattına bildirelim." dedi.

    KİMSE DIŞARIDA KALMASIN
    Konuya ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da bir paylaşımda bulundu. Yerlikaya paylaşımında "Kıymetli hemşehrilerim, #İstanbul'da kar yağışı başladı. Hava çok soğuk Sokakta kalan, evsiz vatandaşlarımızı lütfen #155 Polis İmdat Hattına bildirelim. Her yıl olduğu gibi biz de onları hemen sıcak bir odaya yerleştirelim #KimseDışarıdaKalmasın" şeklinde konuştu.

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    Haberler Yaşam Kadıköy'de yardım isteyen çift için yetkililer harekete geçti!
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