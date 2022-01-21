Kadıköy'de yardım isteyen çift için yetkililer harekete geçti!

İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkili olurken, sosyal medyada yayılmaya başlayan bir video üzerine yetkililer harekete geçti.

Kadıköy'de çekildiği belirtilen görüntülerde yaşlı bir çiftin vatandaşlardan yardım istediği görüldü.

YAŞLI ÇİFTİN BULUNMASI İÇİN VALİLİK DEVREDE

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "İstanbul Kadıköy'de sokakta kar altında yardım isteyen yaşlı çiftimizin bulunması için Valiliğimiz yoğun bir çalışma yürütüyor. Hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sokakta kalan vatandaşlarımızı lütfen 155 Polis İmdat Hattına bildirelim." dedi.

KİMSE DIŞARIDA KALMASIN

Konuya ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da bir paylaşımda bulundu. Yerlikaya paylaşımında "Kıymetli hemşehrilerim, #İstanbul'da kar yağışı başladı. Hava çok soğuk Sokakta kalan, evsiz vatandaşlarımızı lütfen #155 Polis İmdat Hattına bildirelim. Her yıl olduğu gibi biz de onları hemen sıcak bir odaya yerleştirelim #KimseDışarıdaKalmasın" şeklinde konuştu.