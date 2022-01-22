Ülkemizin en güçlü Türk halk müziği sanatçıları arasında yer alan Arif Sağ'ın sağlık durumu sevenlerinin sıklıkla merak ettiği konulardan birisi oluyor. Bu nedenle de yapılan açıklamalar merakla takip ediliyor. Peki, Arif Sağ sağlık durumu nasıl? Arif Sağ kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi? İşte detaylar...
ARİF SAĞ SAĞLIK DURUMU NASIL?
Arif Sağ'ın son olarak kanser tedavisi gördüğü bilinmektedir. Son dakika haberleri için takvim.com.tr'yi takipte kalınız.
TEDAVİ İÇİN KÜBA'YA GİTMİŞTİ
Arif Sağ 2017 yılında akciğer kanserine yakalanan usta sanatçı, Türkiye'deki tedavisinin ardından doktorunun önerisiyle Küba'ya gitti. Hastalığının nüksetmemesi için Küba'da aşı tedavisi gören Sağ, Türkiye'ye döndükten sonra birçok ilde verdiği konserlerle sevenleriyle tekrar buluştu.
ARİF SAĞ KİMDİR?
Arif Sağ 1945 yılında Erzurum'un Aşkale ilçesinde dünyaya geldi. Türk Halk Müziği sanatçısı bağlama virtüözü akademisyen ve eski bir milletvekili olan Arif Sağ'ın müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda başladı.
1945 yılında Erzurum'un Aşkale ilçesi Dallı köyünde dünyaya geldi. Küçük yaşlarından itibaren saz çalmaya başlayan Arif Sağ, İstanbul'a geldi ve Aksaray Musiki Cemiyeti'nde Nida Tüfekçi'nin öğrencisi oldu. Müzikal altyapısını kısa zamanda oluşturmayı başardı. 1960 ve 70'li yıllar Arif Sağ için müzikte arayış yılları oldu. Arif Sağ, bu dönemin toplumsal hareketlerinin müzikle bağdaşan yanlarından çok, piyasadaki ve resmi kurumlardaki müzik uygulamalarına ağırlık verdi. 60'lı yılların sonunda TRT İstanbul Radyosu'na bağlama sanatçısı olarak başladığı yıllarda piyasadaki faaliyetlerine de devam etti.