Ümitcan Uygun'la ilgili mütalaa hazırlandı! Esra Hankulu evinde infaz edilmiş

Ankara'da evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun ile Dilan Civelek ile Furkan Gürgil'in yargılanmasına ilişkin cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, olay günü Ümitcan Uygun'un odada, Hankulu'nun hayati bölgesi olan başına cebir uyguladığı bu nedenle maktulün düşürülmesi veya kafasının sert ve künt bir zemine çarptırılması sonucunda hayatını kaybettiği, ardından Uygun'un cesede yatakta uyur pozisyonu vererek evden ayrıldığı ifade edildi. Adli tıp raporlarında maktulün ölümünden önceki 24 saat içinde beyin kanaması geçirdiği, 01.00 ile 12.30 arasında Uygun'un evde bulunduğu anlatıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sırada Hankulu'nun çenesinin kitlendiğinin anlaşıldığı, vücuttaki darbelerden sonra bir saatte maktulün kustuğu ve bu şekilde Hankulu'nun Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğünün anlaşıldığı belirtildi. Mütalaada, ayrıca diğer sanıklar Furkan G. ve Dilan C.'nin de Uygun'un telefonda "Beni bu işe karıştırmayın" demesi üzerine kolluk görevlilerine verdikleri ifadelerinde Uygun'un adını vermedikleri bildirildi. Furkan G. ve Dilan C.'ye, "suç delillerini karartmaktan" hüküm kurulması talep edildi.

Dilhan DUMANOĞLU