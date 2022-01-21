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    • 21.01.2022 19:42
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    • 21.01.2022 19:56
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    THY Pegasus Sabiha Gökçen iptal edilen uçuşlar hangileri? 21-22 Ocak İstanbul iptal olan uçuş sorgulama!

    Yoğun kar yağışı İstanbul ve çevre illerde etkisini gösteriyor. Hal böyle olunca hem kara hem deniz hem de hava trafiğinde aksamalar meydana geliyor. İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yollarının (THY) yarın Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleştireceği toplam 46 iç ve dış hat seferi iptal oldu. Peki, THY Pegasus Sabiha Gökçen iptal edilen uçuşlar hangileri? 21-22 Ocak İstanbul iptal olan uçuş sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

    THY Pegasus Sabiha Gökçen iptal edilen uçuşlar hangileri?

    Meteoroloji'nin uyarıları sonrası İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar nedeniyle THY'nin Sabiha Gökçen'deki 46 uçuşu iptal oldu. İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yollarının (THY) yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştireceği toplam 46 iç ve dış hat seferi iptal edildi. Peki, THY Pegasus Sabiha Gökçen iptal edilen uçuşlar hangileri? İşte 21-22 Ocak İstanbul iptal olan uçuş sorgulama!

    THY PEGASUS SABİHA GÖKÇEN İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR HANGİLERİ?

    İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın (22 Ocak) gerçekleştirilecek uçuşların yüzde 25 oranında azaltmasına ilişkin kararı alınmıştı.

    Konuya ilişkin bir duyuru da Türk Hava Yollarından geldi. Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak seferlerde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek toplam 46 iç ve dış hat seferi iptal edildi.

        "OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE BAZI UÇUŞLARIMIZ TEDBİR AMAÇLI İPTAL EDİLMEKTEDİR"

        THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabı Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul'da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir. Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz" ifadelerine yer verdi.

        Öte yandan THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iniş ve kalkış yapılması planlanan 49 uçuş iptal edildi. Bunlardan Milano, Köln, Ercan ve Basel olmak üzere karşılıklı 8 uçuş, iç hatlarda ise 41 uçuş iptal edildi.

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