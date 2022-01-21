THY Pegasus Sabiha Gökçen iptal edilen uçuşlar hangileri? 21-22 Ocak İstanbul iptal olan uçuş sorgulama!

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar nedeniyle THY'nin Sabiha Gökçen'deki 46 uçuşu iptal oldu. İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yollarının (THY) yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştireceği toplam 46 iç ve dış hat seferi iptal edildi. Peki, THY Pegasus Sabiha Gökçen iptal edilen uçuşlar hangileri? İşte 21-22 Ocak İstanbul iptal olan uçuş sorgulama!