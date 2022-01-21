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    • Yaşam
    • 21.01.2022 19:48
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    • 21.01.2022 19:51
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    Elazığ Sivrice'de deprem! AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

    Son depremler... AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

    Elazığ’da deprem!

    AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    AFAD'dan yapılan açıklamada depreme ilişkin, "Büyüklük : 3.6 (Mw) Yer : Sivrice (Elazig) Tarih-Saat : 21.01.2022, 19:39:35 TSİ Enlem : 38.4736 N Boylam : 39.1941 E Derinlik : 7.16 km" bilgileri paylaşıldı.

    İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2022.01.21 19:39:35 38.4623 39.1580 1.6 -.- 3.5 3.6 KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

    2022.01.21 18:46:41 36.3405 29.4087 22.8 -.- 2.3 -.- UZUMLU-KAS (ANTALYA) İlksel

    2022.01.21 16:09:08 35.3765 25.3138 6.2 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

    2022.01.21 15:03:54 36.1478 33.5093 0.0 -.- 1.0 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel

    2022.01.21 15:02:02 38.7232 43.3383 5.0 -.- 1.4 -.- GOLLU-(VAN) İlksel

    2022.01.21 14:46:24 38.6132 31.2640 7.8 -.- 2.0 -.- TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel

    2022.01.21 12:52:05 39.8162 38.8988 6.7 -.- 1.9 -.- KIRBULAK-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel

    2022.01.21 12:20:46 40.1210 27.1923 12.6 -.- 2.1 -.- KATRANCI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

    2022.01.21 11:42:05 37.9458 37.0755 8.8 -.- 1.2 -.- ATAKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2022.01.21 11:41:58 36.9630 27.6580 7.6 -.- 2.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

    2022.01.21 10:16:57 37.6828 25.9220 31.6 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

    2022.01.21 09:51:13 36.6042 28.7438 14.1 -.- 1.7 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

    2022.01.21 09:16:08 38.5528 40.6138 14.3 -.- 1.8 -.- SAYDAMLI-LICE (DIYARBAKIR) İlksel

    2022.01.21 08:46:12 39.3065 40.2020 5.0 -.- 2.5 -.- SABIRTASI-KIGI (BINGOL) İlksel

    AFAD SON DEPREMLER

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