Elazığ Sivrice'de deprem! AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada depreme ilişkin, "Büyüklük : 3.6 (Mw) Yer : Sivrice (Elazig) Tarih-Saat : 21.01.2022, 19:39:35 TSİ Enlem : 38.4736 N Boylam : 39.1941 E Derinlik : 7.16 km" bilgileri paylaşıldı.
İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.01.21 19:39:35 38.4623 39.1580 1.6 -.- 3.5 3.6 KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.01.21 18:46:41 36.3405 29.4087 22.8 -.- 2.3 -.- UZUMLU-KAS (ANTALYA) İlksel
2022.01.21 16:09:08 35.3765 25.3138 6.2 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.21 15:03:54 36.1478 33.5093 0.0 -.- 1.0 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.01.21 15:02:02 38.7232 43.3383 5.0 -.- 1.4 -.- GOLLU-(VAN) İlksel
2022.01.21 14:46:24 38.6132 31.2640 7.8 -.- 2.0 -.- TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.01.21 12:52:05 39.8162 38.8988 6.7 -.- 1.9 -.- KIRBULAK-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2022.01.21 12:20:46 40.1210 27.1923 12.6 -.- 2.1 -.- KATRANCI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2022.01.21 11:42:05 37.9458 37.0755 8.8 -.- 1.2 -.- ATAKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.01.21 11:41:58 36.9630 27.6580 7.6 -.- 2.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.21 10:16:57 37.6828 25.9220 31.6 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.21 09:51:13 36.6042 28.7438 14.1 -.- 1.7 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2022.01.21 09:16:08 38.5528 40.6138 14.3 -.- 1.8 -.- SAYDAMLI-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2022.01.21 08:46:12 39.3065 40.2020 5.0 -.- 2.5 -.- SABIRTASI-KIGI (BINGOL) İlksel
AFAD SON DEPREMLER