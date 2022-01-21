Elazığ Sivrice'de deprem! AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depreme ilişkin, "Büyüklük : 3.6 (Mw) Yer : Sivrice (Elazig) Tarih-Saat : 21.01.2022, 19:39:35 TSİ Enlem : 38.4736 N Boylam : 39.1941 E Derinlik : 7.16 km" bilgileri paylaşıldı.