Koronavirüs son durum! Sağlık Bakanlığı 21 Ocak 2022 Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 416 bin 453 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 555 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.

21 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU



Bakan Koca paylaşımında "Omicron varyantının yayılma hızı dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir. Fakat kuralına uygun olarak, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalıdır. Maskenin koruyuculuğundan tam yararlanmak için özenli olun." ifadelerini kullandı.

20 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU



19 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU



