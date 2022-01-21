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    • Yaşam
    • 21.01.2022 19:34
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    • 21.01.2022 19:57
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    Koronavirüs son durum! Sağlık Bakanlığı 21 Ocak 2022 Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Son dakika korona haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 416 bin 453 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 555 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.

    takvim.com.tr
    İşte son koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 416 bin 453 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 555 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.

    21 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

    Bakan Koca paylaşımında "Omicron varyantının yayılma hızı dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir. Fakat kuralına uygun olarak, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalıdır. Maskenin koruyuculuğundan tam yararlanmak için özenli olun." ifadelerini kullandı.

    20 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

    19 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

    18 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

    17 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        16 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        15 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        14 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        13 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            12 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            11 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            10 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

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