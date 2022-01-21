SON DAKİKA: Sapık beyin cerrahının yeni skandalları ortaya çıktı: Eşiyle cinsel ilişkileri de kaydetmiş! Hastaları sedyeye çıplak yatırıp...

Çoklu mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinde kurdukları gruplarda çocukların cinsel istismarını içeren görüntüler paylaşıp, ticaretini yaptığı iddiasıyla 43 şüpheli şahısla birlikte gözaltına alınıp mahkemece serbest bırakılan beyin cerrahı Dr. K.M'nin dijital cihazlarında, hastalara ait sedye üzerinde çıplak halde çekilmiş görüntüler de tespit edildi.
EŞİ VE BAŞKA KADINLARLA OLAN İLİŞKİLERİNİ DE KAYDETMİŞ
Görev yaptığı şehirden gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen ve emniyet sorgusunda suçlamaları kabul ettiği öğrenilen cerrahın bilgisayarında ayrıca eşi ve başka kadınlarla yaşadığı cinsel birliktelikleri gösteren görüntülerin de bulunduğu öğrenildi.
K.M.'nin, eşi ile iş arkadaşının kendisinden şikâyetçi olmadığı gerekçesiyle mahkemeden adli kontrol ile serbest bırakıldığı öğrenildi.