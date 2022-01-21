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    • Yaşam
    • 21.01.2022 09:26
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    • 21.01.2022 09:26
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    SON DAKİKA: Sapık beyin cerrahının yeni skandalları ortaya çıktı: Eşiyle cinsel ilişkileri de kaydetmiş! Hastaları sedyeye çıplak yatırıp...

    Son dakika haberleri... Telegram üzerinden kurduğu gruplarda çocukların cinsel istismar görüntülerini paylaşan ve bunların ticaretini yapan 43 şüpheliyle birlikte gözaltına salınan sapık beyin cerrahının son skandalları ortaya çıktı. Buna göre beyin cerrahı K.M. eşiyle olan cinsel ilişkisini de kaydetti. Dijital cihazlarından hastalarının sedyeye çıplak halde yatırılmış görüntüleri de ortaya çıktı. İşte skandalın detayları...

    Sapık doktor hastaları sedyeye çıplak halde...

    Çoklu mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinde kurdukları gruplarda çocukların cinsel istismarını içeren görüntüler paylaşıp, ticaretini yaptığı iddiasıyla 43 şüpheli şahısla birlikte gözaltına alınıp mahkemece serbest bırakılan beyin cerrahı Dr. K.M'nin dijital cihazlarında, hastalara ait sedye üzerinde çıplak halde çekilmiş görüntüler de tespit edildi.

    EŞİ VE BAŞKA KADINLARLA OLAN İLİŞKİLERİNİ DE KAYDETMİŞ
    Görev yaptığı şehirden gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen ve emniyet sorgusunda suçlamaları kabul ettiği öğrenilen cerrahın bilgisayarında ayrıca eşi ve başka kadınlarla yaşadığı cinsel birliktelikleri gösteren görüntülerin de bulunduğu öğrenildi.

    K.M.'nin, eşi ile iş arkadaşının kendisinden şikâyetçi olmadığı gerekçesiyle mahkemeden adli kontrol ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

        NE OLMUŞTU?
        Telegram'da "Kuralsızlar Çetesi", "Morp" ve "House Of Gavats Arayış" gibi isimlerle gruplar oluşturdukları belirlenen 48 şüphelinin, bu gruplar üzerinden yurt dışından getirdikleri görüntüleri birbirlerine pazarlık usulüyle sattıkları ve paylaştıkları tespit edilmişti.

        İstanbul'un 13 ilçesi ile 22 ilde dün sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

        Gruplara referansla üye kaydettiği belirlenen şüpheliler arasında doktor, polis, uzman çavuş, sözleşmeli er ve esnafların da olduğu tespit edilmişti.

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        Haberler Yaşam SON DAKİKA: Sapık beyin cerrahının yeni skandalları ortaya çıktı: Eşiyle cinsel ilişkileri de kaydetmiş! Hastaları sedyeye çıplak yatırıp...
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