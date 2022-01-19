İstanbul'da 'House Of Gavats Arayış' operasyonu! Etek altı sapığı beyin cerrahı çıktı

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul merkezli 22 ilde Özel Harekat destekli baskınlarında gözaltına alınan şüphelilerin, "çocuğun cinsel istismarı" kapsamına giren görüntüleri 10-30 lira arasında sattığı belirlendi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve suç unsuru ele geçirildi.
Şüpheliler arasında Şanlıurfa'da görev yapan bir beyin cerrahının da bulunduğu ve bu doktorun el konulan dijitallerinde yüzlerce görüntü olduğu öne sürüldü.