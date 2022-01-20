Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 20.01.2022 08:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.01.2022 08:38
    ABONE OL

    Karabük'te sır ölüm! Yaşlı adam ağacın altında böyle bulundu

    Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Mehmet Özdemir (69) isimli şahıs kar nedeniyle devrilmiş olan ağacın altında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Sır ölüm! Yaşlı adam ağacın altında böyle bulundu

    Olay, Babasultan Mahallesi'nde bulunan Aile Mezarlığı mevkiinde bulundu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ağırlığı kaldıramadıktan sonra yıkılmış olan ağacın önünde yerde hareketsiz bir şekilde yatan kişiyi fark eden vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın öldüğü belirlendi. Yapılan kimlik kontrolünde yaşlı adamın Mehmet Özdemir olduğu belirlendi.

    Özdemir'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    ABD’deki danışmana ballı maaş
    Haberler Yaşam Karabük'te sır ölüm! Yaşlı adam ağacın altında böyle bulundu
        SON DAKİKA