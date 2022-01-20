Rize'de karla mücadele çalışmaları sırasında feci kaza: 2 yaralı

Kazada sürücü Yusuf Güner ve Resul Yılancı iş makinesinin içerisinde sıkıştı. Güner kendi imkanlarıyla sıkıştığı yerden çıkarken, Yılancı ise olay yerine gelen AFAD, AKUT ve İtfaiye ekipleri tarafından iş makinesinin içerisinden çıkarıldı.