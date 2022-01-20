Yer: Manisa Alaşehir... Seyir halindeki hayvan yemi yüklü TIR'da yangın çıktı

Denizli-İzmir kara yolu Alaşehir çevre yolu mevkisinde, saat 10.30 sıralarında, 07 APU 322 plakalı hayvan yemi yüklü TIR'ın dorsesinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Alevler, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.







İNCELEME BAŞLATILDI

Trafiğe kapanan yol, yangının kontrol altına alınmasının ardından tekrar açıldı.



TIR'da hasara neden olan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.



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