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    • Yaşam
    • 20.01.2022 15:14
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    • 20.01.2022 15:15
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    Yer: Manisa Alaşehir... Seyir halindeki hayvan yemi yüklü TIR'da yangın çıktı

    Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeki TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Hayvan yemi yüklü TIR'daki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. İşte habere ilişkin detaylar...

    DHA
    Seyir halindeki TIR’da yangın çıktı!

    Denizli-İzmir kara yolu Alaşehir çevre yolu mevkisinde, saat 10.30 sıralarında, 07 APU 322 plakalı hayvan yemi yüklü TIR'ın dorsesinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Alevler, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.



    İNCELEME BAŞLATILDI
    Trafiğe kapanan yol, yangının kontrol altına alınmasının ardından tekrar açıldı.

    TIR'da hasara neden olan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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