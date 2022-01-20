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    • Yaşam
    • 20.01.2022 14:57
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    • 20.01.2022 14:57
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    Kafasına taş düşerek can verdi! Feci ölümde yeni gelişme

    Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın seçimiyle ilgili afişin bağlı olduğu taşın başına düşmesi sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi, ailesine teslim edildi. İsimleri açıklanmayan şüpheliler, sorgulanmak üzere Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü, afiş de bulunduğu yerden indirildi.

    Kafasına taş düşerek can verdi!

    Mersin'in Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün saat 16.00 sıralarında Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimleri için bir ucu üç katlı binanın terasına asılan afişin bağlı olduğu taş, yolda yürüyen Nurhayat Altınkaya'nın (55) başına düştü.

    Yaralanan Altınkaya, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    KURTARILAMADI

    Tedaviye alınan Altınkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İşlemlerin ardından ailesine teslim edilen Altınkaya'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Tarsus ilçesine götürüldü.
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        Haberler Yaşam Kafasına taş düşerek can verdi! Feci ölümde yeni gelişme
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