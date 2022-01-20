Kafasına taş düşerek can verdi! Feci ölümde yeni gelişme

Mersin'in Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün saat 16.00 sıralarında Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimleri için bir ucu üç katlı binanın terasına asılan afişin bağlı olduğu taş, yolda yürüyen Nurhayat Altınkaya'nın (55) başına düştü.
Yaralanan Altınkaya, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Tedaviye alınan Altınkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İşlemlerin ardından ailesine teslim edilen Altınkaya'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Tarsus ilçesine götürüldü.