Kafasına taş düşerek can verdi! Feci ölümde yeni gelişme

Mersin'in Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün saat 16.00 sıralarında Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimleri için bir ucu üç katlı binanın terasına asılan afişin bağlı olduğu taş, yolda yürüyen Nurhayat Altınkaya'nın (55) başına düştü.