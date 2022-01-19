Petrol boru hattındaki patlama! Gün ağarınca boyutu ortaya çıktı

Dün akşam saatlerinde Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesi'nden geçen BOTAŞ petrol boru hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin saatler süren müdahalesinin ardından yangın sabaha karşı söndürüldü. Yangının boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamlayıp bölgeden ayrıldı.
Patlamanın neden çıktığı henüz belirlenemezken, patlamanın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Birçok elektrik ve aydınlatma direği ile yön levhalarının yandığı yangında, can kaybı yaşanmadı.
Patlama ve yangınlar nedeniyle trafiğe kapanan Kahramanmaraş – Gaziantep karayolu ise yaklaşık 10 saatlik çalışmaların tamamlanmasını ardından yeniden trafiğe açıldı.