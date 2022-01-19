Petrol boru hattındaki patlama! Gün ağarınca boyutu ortaya çıktı

Akşam saatlerinde bölgede mahsur kaldıklarını ve bir eve misafir olduklarını söyleyen Mehmet Kargın, "Biz, Kahramanmaraş'tan gelip Gaziantep'e gidiyorduk. Dün akşam bir patlama meydana geldi, o saatten beri biz buradayız bir kişi bizi misafir aldı. Şimdi de yeniden gideceğimiz yere gidiyoruz" dedi.

Öte yandan Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "Yangının çıkış nedeni ile ilgili yapılan araştırmada; ilk bulgulara göre bir görgü şahidinin jandarma komutanlığına verdiği ifadeler doğrultusunda olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrik direğinin devrilmesi sonucu meydana geldiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmekle olup gelişmelerle ilgili bilgi verilecektir" denildi.