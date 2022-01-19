Oyuncak silahla soygun girişimi! Akrabasının evini soymak isterken akbil bilgisinden yakalandı! Yer: Bayrampaşa

İstanbul Bayrampaşa'da tanınmamak için kar maskesi takan bir şüpheli, oyuncak tabancayla akrabasının evini soymak isterken evdeki çocukların çığlıklarıyla olay yerinden kaçtı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli kişiyi akbil bilgilerinden yakalayarak gözaltına alındı.



Olay, 14 Ocak saat 15.00 sıralarında Bayrampaşa ilçesi Kocatepe Mahallesinde bulunan bir adreste gerçekleşti. İddialara göre, kar maskeli bir şüpheli evin ziline basarak kapının açılmasını bekledi.