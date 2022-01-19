Kartal’da İETT otobüsü yolda kaldı trafik felç oldu! Vatandaşlar buz gibi havada bekledi





"SOĞUKTAN DOLAYI ARIZALANMIŞ OLABİLİR İŞE GİDİYORUZ"

Vatandaşlardan Ercan Savcı, "Otobüs arızalandı, açıkçası pek bir sorun yok. Olur böyle şeyler. Tahliye olduk, takviye otobüs geliyor. Soğuktan dolayı da arızalanmış olabilir, işe gidiyoruz, yarım saatliğine geç kalmış oluyoruz" dedi.