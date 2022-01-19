El ve ayakları bağlı ölü bulunan arkadaşının maaşını çeken sanık mahkemede: Öldü mü, aslı var mı diye kontrol ettim

Kamera kayıtlarında ise Baykal ile çaya yakın noktada yürüdükten bir süre sonra farklı kamerada sadece kendisinin görülmesi sorulan Akbaş, "O sıra ondan ayrıldım. O beni kahvede bekledi. Ben 40 lira para aldım, arkadaşımdan sonra çarşıya gittim. Baykal kaybolduktan sonra bana soranlara ise 'onu tanımıyorum' dedim. 'Sürekli aramasınlar' diye öyle dedim. Maaş konusunda ise öldü mü, aslı var mı diye maaşını kontrol ettim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, olayla ilgili Kadir Akbaş'ın beden ve ruh sağlığı bakımından cezai ehliyetinin tam olup olmadığı konusunda rapor alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.