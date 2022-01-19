El ve ayakları bağlı ölü bulunan arkadaşının maaşını çeken sanık mahkemede: Öldü mü, aslı var mı diye kontrol ettim

Çaycuma ilçe girişindeki Filyos Çayı kenarında 4 Ocak 2021 tarihinde balık tutanlar, el ve ayakları bağlı ceset gördü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çay kenarında bulunan cesedin Arif Baykal'a ait olduğunu ve Bolu'da yaşadığını tespit etti. Soruşturma kapsamında Baykal'ın Çaycuma ilçesinde birlikte kaldığı arkadaşı Kadir Akbaş gözaltına alındı. Akbaş, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken, ekipler çay kenarında birçok noktadaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
TEKNİK TAKİBE TAKILDI
Kamera kayıtlarında, Baykal'ın Filyos Çayı yakınlarında en son birlikte görüldüğü kişi olan Kadir Akbaş, teknik takibe alındı. Cep telefonu dinlenen Akbaş, çevresindekilerden cinayetle ilgili bilgi almaya çalıştığı, Baykal'ı soranlara ise öyle birini tanımadığını söyledi. Ekipler, Akbaş'ın evinden de Baykal'a ait maaş ve bankamatik kartları çıkmasıyla soruşturmayı derinleştirdi. Akbaş'ın değişik tarihlerde bankamatiklere giderek Baykal'ın maaşını çektiği, kartıyla marketten alışveriş yaptığı tespit edildi. Çamaşır ipi temin ettiği de belirlenen Akbaş, geçen yıl nisan ayında tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Akbaş, tutuklandı.
"22 ARALIK 2020'DEN BERİ GÖRMEDİM"
Soruşturmanın tamamlamasının ardından Kadir Akbaş hakkında 'kasten öldürme' suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Kadir Akbaş ile avukatı katıldı. Kadir Akbaş, 11 yıldır tanıştığı Arif Baykal'ı öldürdüğü iddialarını kabul etmedi. Baykal'ın olaydan önce Çaycuma'da yanında olduğunu anlatan Akbaş, 22 Aralık 2020'de Bolu'ya gitmek üzere yanından ayrıldığını söyledi. O tarihten sonra Baykal'ı hiç görmediğini öne süren Akbaş, "7 Ocak 2021'de beni E.Ö. aradı. Baykal'ın öldüğünü, haberim olup olmadığını sordu. Ben de 'yok' dedim. 25 gün sonra Bolu'ya gittim. Torunlarımı görüp, geri döndüm. Arif Baykal'ı ben öldürmedim. Gırtlak kanseriyim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.
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