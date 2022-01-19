Bakırköy'de AVM'de çocuğa tekme tokat dayak! Savunması pes dedirtti: Sosyal medya akımı...

Olay 12 Temmuz 2021 tarihinde Bakırköy'de ünlü bir AVM de meydana geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre film izlemek için bir arkadaşı ile birlikte AVM'ye giden sanık Ayhan K. filmi beğenmeyip, yarıda bırakarak lavaboya girdi.
Burada mağdur çocuk T.G.Y. ile karşılaştı ve çocuk ona ve arkadaşına " Siz bize geçen gün el hareketi yapmıştınız" dedi. Sanık bunun üzerine müştekiyi tanımadığını belirtti fakat müşteki çocuk sanığın karşısına geçerek alaycı bir şekilde dans etmeye başladı ve bunun üzerine sanık çocuğu darp etmeye başladı.
Olay esnasında şans eseri AVM'de bulunan bir Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı üzerine sanık yakalanarak gözaltına alındı. Hazırlanan iddianamede Ayhan Karaca'nın "Kendisini savunamayacak kişiye karşı kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Sanık Ayhan K. hakkında mahkeme kararını açıkladı.
"KIŞKIRTMA AKIMI..."
Sabah'ın haberine göre, Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde basit yargılama usulüyle yazılı savunmada bulunan sanık Ayhan K. "Biz AVM içerisinde gezinirken yürüyen merdivenden üst kata çıkarken isimlerini olay sebebi ile öğrendiğim T.C.S ve arkadaşı üst katlan aşağı inmekteydiler. Daha sonra bu çocuklar ile tuvalette karşılaştık. Onlara "O merdivendeki çocuklar sizdiniz değil mi ?" diye sorduk, "Evet bizdik abı" dediler.
Kendilerine tanımadıkları insanlara bu tarz hareketler yapmamalarını, ters birisine denk gelebileceklerini söyledim. Kesinlikle fiziksel bir temasım olmadı. Ellerimi yıkarken hangisi olduğunu görmediğim çocuklardan birisi eliyle benim kalça kısmıma dokunarak beni taciz etti ve kaçtı. Çocuk olması sebebiyle cinsel bir taciz olmadığını sadece beni sinirlendirmeye çalıştıklarını düşündüğümden çok umursamadım.