Diyetisyen ile doktorun milyonluk boşanma davasında, karşılıklı suçlamalar hakimi bile şaşırttı!





Zeynep Sağlam Eryılmaz: Bana sen geri zekâlısın, zaten seninle zorla evlendim, zorla çocuk sahibi oldum' diye hakaretler etmiştir. 'Geri zekalı, ne biçim kadınsın sen, senden anne mi olur, iyice dağıttın kendini' gibi sözler söylemektedir.



Alp Arslan Eryılmaz: Korunmayı bırakmış ve haberim olmadan hamile kalmıştır. Sürekli 'Sen adam mısın? Ne işe yararsın? Beni balayına götürmedin, pırlanta almadın. Karının altında bir jeep araba bile yok' gibi sözlerle maddi taleplerde bulunmuştur.

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