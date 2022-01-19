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    Diyetisyen ile doktorun milyonluk boşanma davasında, karşılıklı suçlamalar hakimi bile şaşırttı!

    Boşanma davası açan Zeynep Sağlam Eryılmaz, 1 milyon TL maddi 1 milyon TL manevi tazminat ve çocuk için aylık 15 bin lira, kendisi için de aylık 10 bin lira tedbir nafakası talep etmişti. Alp Arslan Eryılmaz da 1 milyon lira tazminat istemiyle karşı boşanma davası açtı.

    Zorla hamile kaldın boşanması!

    İstanbul'da Diyetisyen Zeynep Sağlam Eryılmaz, 2016'da evlendiği kardiyoloji uzmanı Alp Aslan Eryılmaz'a boşanma davası açtı. Mahkemede tarafların ve şahitlerin verdiği ifadeler şok etkisi yarattı.



    Zeynep Sağlam Eryılmaz: Bana sen geri zekâlısın, zaten seninle zorla evlendim, zorla çocuk sahibi oldum' diye hakaretler etmiştir. 'Geri zekalı, ne biçim kadınsın sen, senden anne mi olur, iyice dağıttın kendini' gibi sözler söylemektedir.

    Alp Arslan Eryılmaz: Korunmayı bırakmış ve haberim olmadan hamile kalmıştır. Sürekli 'Sen adam mısın? Ne işe yararsın? Beni balayına götürmedin, pırlanta almadın. Karının altında bir jeep araba bile yok' gibi sözlerle maddi taleplerde bulunmuştur.

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    Haberler Yaşam Diyetisyen ile doktorun milyonluk boşanma davasında, karşılıklı suçlamalar hakimi bile şaşırttı!
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