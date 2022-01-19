Ataşehir ve Adıyaman'da kadın cinayetleri yeter artık dedirtti!

İstanbul Ataşehir'de 5 katlı bir binanın giriş katındaki dairede oturan İsmail Özbek (56), polis ekiplerini arayıp, "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" diyerek kendini ihbar etti. Ekipler, Hanpaşa Özbek'in (47) hayatını kaybettiğini belirledi. Katil, gözaltına alındı. İfadesinde eşiyle aralarında maddi anlaşmazlıklar nedeniyle tartışma çıktığını, tartışmanın büyümesiyle eşini plastik kelepçeyle boğduğunu itiraf etti.