İstanbul valiliği duyurdu: İstanbul'da 19 Ocak 2022'de bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif güzergahlar

İstanbul Valiliği, Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü ile ilgili olarak kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.

Valilik açıklamasına göre, yarın saat 11.00 itibarıyla Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Caddesi girişi), Pangaltı 2236 no'lu ışıklar, Özgür Sokak Şişli istikameti ve Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatılacak.

Taksim'den gelen akım, Valikonağı Caddesi'ne yönlendirilirken, Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar Valikonağı ile Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecek.