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    • Yaşam
    • 19.01.2022 01:34
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    • 19.01.2022 01:59
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    Beklenen kar geldi! İstanbul'da beyaz örtü...

    Son dakika haberleri... Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. İstanbul'un iki yakasındaki bazı ilçelerde aralıklarla etkili olan kar yağışı yol kenarlarında ve araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu. İşte İstanbul'dan kar manzaraları...

    Beklenen kar geldi!

    Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı.

    Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Kartal'da zaman zaman kar yağışı etkisini gösteriyor.

    İSTANBUL'DA YOL KENARLARINI KAR KAPLADI
    Yağışın olduğu bölgelerde yol kenarlarında ve araçların üzerinde beyaz örtü oluştu.

    Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy ve Sancaktepe bağlantılarında sürücüler kar nedeniyle kimi zaman zor anlar yaşadı.
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        Haberler Yaşam Beklenen kar geldi! İstanbul'da beyaz örtü...
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