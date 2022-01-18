İSTANBUL'DA YOL KENARLARINI KAR KAPLADI
Yağışın olduğu bölgelerde yol kenarlarında ve araçların üzerinde beyaz örtü oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy ve Sancaktepe bağlantılarında sürücüler kar nedeniyle kimi zaman zor anlar yaşadı.
İSTANBUL'DA YOL KENARLARINI KAR KAPLADI
Yağışın olduğu bölgelerde yol kenarlarında ve araçların üzerinde beyaz örtü oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy ve Sancaktepe bağlantılarında sürücüler kar nedeniyle kimi zaman zor anlar yaşadı.
Avrupa Yakası'nda da Başakşehir ve Arnavutköy'de gece saatlerinde kar yağışı başladı.