ABD'de Türk mutfağına hasret kalan Yonca Çubuk ve Emre Uzundağ çifti New York’un en popüler sipariş uygulamasını yaptı





İkili, Woodspoon adlı interaktif bir yemek dağıtım uygulamasına imza attı. Uygulama sadece evde yemek yapan insanları, taze yemek isteyen müşterilerle bir araya getirmeyi başardı. Yonca ve Emre çifti de kendilerine ait 'BanBan Anatolian Home Cooking' adlı menülerinde Türk mutfağına ait yemekleri hazırladı. Haftanın üç günü yeni tarifler denediklerini söyleyen Çubuk, "En çok satan yemeklerimiz mercimek çorbası ve portakallı ıspanak yahnisi" açıklamasını yaptı.

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