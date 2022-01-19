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    ABD'de Türk mutfağına hasret kalan Yonca Çubuk ve Emre Uzundağ çifti New York’un en popüler sipariş uygulamasını yaptı

    Yonca Çubuk ve Emre Uzundağ çifti, ABD’de Türk mutfağına hasret kaldı. New York’un en popüler sipariş uygulamasını yaptı! Binlerce insanın karnını ev yemeği ile doyurup büyük bir başarıya imza attı. En beğenilen lezzetleri ise mercimek çorbasıydı!

    Elinize sağlık!

    Genç Çift, ABD'de hayata geçirdiği uygulamayla Türk yemeklerini dünyaya tanıttı. Yonca Çubuk ve Emre Uzundağ çifti, 2020 yılında ABD'nin New York eyaletine taşındı. Brooklyn'deki küçük dairelerinde hem vatan hasreti hem de karantina stresiyle baş edebilmek için soluğu mutfakta aldı. Çeşit çeşit yemek pişirmeye başladı. Fazla yaptıkları yemekleri, arkadaşlarına da yolladı. Gelen olumlu tepkiler üzerine bunu kariyere dönüştürmek için kolları sıvadı.



    İkili, Woodspoon adlı interaktif bir yemek dağıtım uygulamasına imza attı. Uygulama sadece evde yemek yapan insanları, taze yemek isteyen müşterilerle bir araya getirmeyi başardı. Yonca ve Emre çifti de kendilerine ait 'BanBan Anatolian Home Cooking' adlı menülerinde Türk mutfağına ait yemekleri hazırladı. Haftanın üç günü yeni tarifler denediklerini söyleyen Çubuk, "En çok satan yemeklerimiz mercimek çorbası ve portakallı ıspanak yahnisi" açıklamasını yaptı.

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    Haberler Yaşam ABD'de Türk mutfağına hasret kalan Yonca Çubuk ve Emre Uzundağ çifti New York’un en popüler sipariş uygulamasını yaptı
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