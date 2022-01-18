Rize’de bazı vatandaşlar, "Kardan kapanan yolları açılsın" diye 112'ye asılsız "Hastam var" ihbarında bulundu

Önceki gün başlayarak şehri etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Rize merkezde 1 köy yolu olmak ulaşıma kapanırken, Ardeşen'de 4, Çamlıhemşin'de 10, Güneysu'da 1, Hemşin'de 1, İkizdere'de 19 ve Pazar'da 12 olmak üzere 48 köy yolu ulaşıma kapandı.

Hal böyleyken 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlar üzerine sağlık ekipleri hastalara özellikle kırsalda ulaşmak için zor anlar yaşıyor. Karın içerisinde uzun mesafe yürümek zorunda kalan sağlık ekipleri hastalara güçlükle ulaşıyor.