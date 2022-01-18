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    • Yaşam
    • 18.01.2022 10:23
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    • 18.01.2022 10:51
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    İstanbul'da milyonluk vurgun! Dakikalar içinde para dolu çantayı çaldılar

    Son dakika haberi... İstanbul Beylikdüzü'nde bankadan para çeken adamı takip eden gaspçılar, arabanın içerisinde adamı darp etti. İçi para dolu çantayı alan gaspçılar, olay yerinden kaçtı. 100 bin dolar para olduğu öğrenilen çantanın çalınış anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    İstanbul’da milyonluk soygun! Saniye saniye kaydedildi

    Beylikdüzü'nde gaspçılar bankadan para çeken adamı takip ederek arabasının içerisinde darp etti. İçerisinde 100 bin dolar olan çantayı alan zanlılar, kayıplara karıştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.


    Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü E-5 yan yolda bulunan bir bankanın önünde yaşandı. İddialara göre, bir bankadan 100 bin dolar para çekerek başka bir bankaya yatırmak isteyen adam, gaspçıların hedefi oldu. Araba ile adamı takip eden iki şahıs, etrafı kolaçan ettikten sonra bankanın önünde duran adamın arabasına bindi.



    ARABADA ADAMI DARP EDİP, PARA DOLU ÇANTAYI ÇALDILAR
    Bankanın önünde park eden şahsın aracına binen gaspçılar, sürücü koltuğunda kalan adamı tehditler savurup darp etti. Gaspçılar dakikalar içinde adamı darp edip, içinde 100 bin dolar olan çantayı çalıp geldikleri araçla kaçtı.

    Olay sonrasında vatandaşlar gasp edilen adamın yardımına koşarken, ihbar üzerine bankanın önüne çok sayıda asayiş, olay yeri inceleme ve sağlık ekibi geldi. Polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceleyip kaçan gaspçılara yakalamak için çalışma başlattı.



        GASPÇILARIN ARABADAN PARA DOLU ÇANTAYI ÇALDIKLARI ANLAR KAMERADA
        Beylikdüzü'nde güpegündüz yaşanan milyonluk vurgun anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Görüntülerde, şahsın arabayı yanaştırıp durdurmasının ardından, gaspçıların arabaya binip paraları çalarak kaçtığı ve şahsından arkalarından koşarken yere düştüğü görülüyor.

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