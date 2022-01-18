Hasta çocuğu karlı yolda sırtında taşıyan hemşireye ödül: Kim olsa aynısı yapardım

Ortahisar ilçesine bağlı Kaymaklı Mahallesi'nde, önceki gün etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle rampa yolda sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
6 yaşındaki çocuğun fenalaştığı ihbarı üzerine harekete geçen sağlık ekipleri de karlı ve buzlu yoldan adrese gidemeyince mahalleye UMKE ekibi yönlendirildi.
Ekiplerin ulaştığı evden alınan çocuk, UMKE'den hemşire Erhan Demirtürk tarafından 200 metre sırtta taşınarak, ambulansa bindirildi. Battaniye sarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.