Hasta çocuğu karlı yolda sırtında taşıyan hemşireye ödül: Kim olsa aynısı yapardım

Zamanla yarıştığı anları anlatan hemşire Erhan Demirtürk de "Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerde yollar kapanmıştı. İhbar üzerine adrese ulaştığımızda dik bir rampa ile karşılaştık. Yolda buzlanma da vardı. Bir an önce hastanın naklini sağlamak için o anki duygularımla birlikte 'Sırtıma alayım ve bir an önce ulaştırayım' dedim. Başka türlü oraya araç girmesi çok zordu. Sırtıma aldım, tüm ekip arkadaşlarımızla ambulansa kadar götürdük. Hastaneye nakil sağlandı. Taburcu olmuş, durumunun iyi olduğunu öğrendik, çok sevindik. Bu bizim için gurur verici bir şey. Yerimde kim olursa olsun, tüm ekip arkadaşlarımın aynı şekilde yapacağını düşünüyorum. Kim olsa aynısı yapardım" dedi.

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