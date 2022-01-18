Sivas'ta köye inen kurt sürüsü bir köpeği parçaladı diğerlerine dokunmadı

Kurtların diğer köpeklere dokunmaması dikkat çekti. 16 yaşındaki Eyüp Üstündağ korku dolu bu anları cep telefonu kamerası ile kaybetti.
"KÖPEKLERİN HAVLAMASI İLE UYANDIM"
Üstündağ sesler üzerine uyanıp odasının penceresinden baktığında gözlerine inanamadığını belirten Eyüp Üstündağ, "Köpeklerin havlaması ile uyandım. Pencereden baktığımda bir köpek yaralıydı. Kurtlar yaralı köpeği çekerek uzaklaştırdı. Bu anları cep telefonum ile çektim. Olay yerinde başka köpeklerde vardı ama kurtlar onlara dokunmadı" dedi.