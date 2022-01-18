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    • Yaşam
    • 18.01.2022 09:34
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    • 18.01.2022 10:02
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    Sivas'ta köye inen kurt sürüsü bir köpeği parçaladı diğerlerine dokunmadı

    Sivas’ın Zara ilçesinde köye inen aç kurt sürüsü bir köpeği parçaladı. Bir çovuk o anları cep telefonu ile görüntülendi. Kurtların olay yerinde olan başka köpeklere saldırmadığı belirtildi.

    İHA
    Köye inen aç kurt sürüsü köpeği parçaladı

    Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz gece 8 aç kurt, Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Ekinli köyüne indi. Kurtlar köy meydanında bulunan bir köpeği parçaladı.

    Kurtların diğer köpeklere dokunmaması dikkat çekti. 16 yaşındaki Eyüp Üstündağ korku dolu bu anları cep telefonu kamerası ile kaybetti.

    "KÖPEKLERİN HAVLAMASI İLE UYANDIM"

    Üstündağ sesler üzerine uyanıp odasının penceresinden baktığında gözlerine inanamadığını belirten Eyüp Üstündağ, "Köpeklerin havlaması ile uyandım. Pencereden baktığımda bir köpek yaralıydı. Kurtlar yaralı köpeği çekerek uzaklaştırdı. Bu anları cep telefonum ile çektim. Olay yerinde başka köpeklerde vardı ama kurtlar onlara dokunmadı" dedi.

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