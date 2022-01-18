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    • Yaşam
    • 18.01.2022 11:21
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    • 18.01.2022 11:39
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    'House of Gavats Arayış' İstanbul'da çocukların cinsel görüntülerini paylaşanlara operasyon: Aralarında doktor da var! Ele geçirilenler sergilendi

    “Kuralsızlar Çetesi, Morp ve House Of Gavats Arayış” isimli sohbet grupları üzerinden çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşan ve 22 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden ele geçirilen dijital suç unsurları İstanbul Emniyeti’nde sergilendi. Aralarında “Doktor” ve bazı kamu görevlileri de olan şüphelilerden 9’u tutuklanmış, diğer şüpheliler ise “Adli Kontrol” kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

    ’House of Gavats Arayış’ İşte ele geçirilenler

    Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenlemişti. Bazı sohbet grupları üzerinden çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşan 46 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

    Yapılan araştırmalarda; şüphelilerin "Telegram" uygulaması üzerinden "Kuralsızlar Çetesi, Morp ve House Of Gavats Arayış" isimli sohbet grupları oluşturdukları ve görüntüleri söz konusu gruplar üzerinden paylaştıkları saptandı.

    İstanbul merkezli 22 farklı ilde çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Operasyon İstanbul'da 13 ilçede düzenlendi.

        Aralarında "Doktor" ve bazı kamu görevlilerinin de bulunduğu toplamda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Gözaltına alınan 40 şüpheliden ele geçirilen dijital suç unsurları İstanbul Emniyeti'nde sergilendi.

        Şüphelilerden 9'u tutuklanmış, diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
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        Haberler Yaşam 'House of Gavats Arayış' İstanbul'da çocukların cinsel görüntülerini paylaşanlara operasyon: Aralarında doktor da var! Ele geçirilenler sergilendi
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