Artvin’de toprağa gömülü kadın cesedi bulundu

İzmir'de yaklaşık 6 ay önce Emniyet Müdürlüğüne başvuran Ferhat K, karısı için kayıp ilanı verdi.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Ferhat K, eşini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde hakkındaki suçlamayı kabul eden zanlı, Sinem K'nin cesedini İzmir'in Selçuk ilçesinde boş bir araziye gömdüğünü söyledi.

Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Ferhat K'nin belirttiği alanda cesede ulaşılamadı.

Zanlı, İzmir'de cezaevindeyken eşini Artvin'in Ardanuç ilçesinde öldürdüğünü ve orada boş bir araziye gömdüğünü itiraf etti.

Bunun üzerine emniyet güçleri, zanlıyla Ardanuç'ta söz konusu araziye gitti. Ferhat K'nin belirttiği noktada yapılan kazıda, battaniyeye sarılı halde gömülmüş kadın cesedi bulundu.

Ceset, DNA testi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.