Aydın Kuşadası'nda toprağa gömülü halde bulunan otomobille ilgili kriminal inceleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaklaşık 8 sene önce toprağa gömüldüğü tespit edilen ve bulunduğu yerden çıkarılarak kriminal incelemeye gönderilen otomobilin gizemi, yapılacak olan kriminal incelemenin ardından belli olacak.



Olay, Davutlar Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan yedi emin deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yediemin deposunun yanındaki araziye çalışmaya gelen kepçe operatörü M.G.'nin yediemin deposunun arazisinde toprağa gömülü otomobil olduğunu iddia etmesi üzerine Davutlar Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.