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    • Yaşam
    • 18.01.2022 15:46
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    • 18.01.2022 15:46
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    Aydın Kuşadası'nda toprağa gömülü halde bulunan otomobille ilgili kriminal inceleme

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa gömülmüş halde bulunan otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı. Araç üzerinde yapılacak kriminal inceleme sonrası otomobilin gizemi aydınlatılacak.

    Gömülü halde bulundu! O otomobile kriminal inceleme

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaklaşık 8 sene önce toprağa gömüldüğü tespit edilen ve bulunduğu yerden çıkarılarak kriminal incelemeye gönderilen otomobilin gizemi, yapılacak olan kriminal incelemenin ardından belli olacak.

    Olay, Davutlar Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan yedi emin deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yediemin deposunun yanındaki araziye çalışmaya gelen kepçe operatörü M.G.'nin yediemin deposunun arazisinde toprağa gömülü otomobil olduğunu iddia etmesi üzerine Davutlar Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    M.G.'nin ifadesine başvuran polis ekipleri otomobilin bulunduğu alanda kazı çalışması başlattı. Yapılan kazı çalışmasının ardından sekiz sene önce toprağa gömülen otomobil çıkarılırken, olayın yaşandığı tarihte yediemin deposu sahibi olan ve geçtiğimiz yıl işletmeyi başka birine devrettiği öğrenilen E.Ö.'nün de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.



    DEPO SAHİBİNİN İSTEĞİYLE GÖMMÜŞ
    Kepçe operatörü M.G.'nin, olayın gerçekleştiği tarihte yedi emin deposu sahibi E.Ö.'nün isteğiyle kırmızı renkteki otomobili toprağa gömdüğü öğrenilirken, topraktan çıkartılan otomobilin gizeminin yapılacak olan kriminal incelemelerin ardından belli olacağı öğrenildi.

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